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لجنة المساهمات العقارية تعلن صدور الأمر السامي بالموافقة على فرز وإجازة جزء من مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بالدمام

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لجنة المساهمات العقارية تعلن صدور الأمر السامي بالموافقة على فرز وإجازة جزء من مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بالدمام

لجنة المساهمات العقارية تعلن صدور الأمر السامي بالموافقة على فرز وإجازة جزء من مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بالدمام
http://almnatiq.net/?p=793609
المناطق - واس

أعلنت لجنة المساهمات العقارية ” تصفية”، صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على فرز وإجازة جزء من مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بالدمام التي تبلغ (239ر981ر3) مترا مربعا.
وأوضح الأمين العام للجنة الدكتور بدر بن عبد الله الشويعر أن الأمر السامي الكريم، وجه كذلك بدراسة المساحة المتبقية من أرض المساهمة والبت فيها، مشيراً إلى أن (تصفية) بدأت بحصر المساهمين تمهيداً لاستكمال إجراءات الصرف ووفقاً لآلية العمل لدى اللجنة والمعتمدة بقرار مجلس الوزراء.
وبين أن إجمالي قيمة الأسهم بلغت نصف مليار ريال، وأن عدد المساهمين في جوهرة المطار تجاوز 2000 مساهم.
وتختص لجنة المساهمات العقارية ” تصفية” بالنظر في جميع المساهمات العقارية وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم 220 وتاريخ 22 شعبان 1426، وتستهدف إعادة حقوق المساهمين من خلال تصفية المساهمات العقارية بالطرق النظامية بأفضل عائد وأقرب وقت.

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