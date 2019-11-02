احدث الأخبار

تقرير “مقياس” يكشف الشركات الأكثر تحسنًا في خدمات الإنترنت المقدمة خلال الربع الثالث من 2019م بالمملكة
أبرز المواد
 الأحوال المدنية توضح ضوابط صور “المواطنات” في بطاقة الهوية : “زينة خفيفة دون عدسات أو نظارات”
أبرز المواد
 لجنة المساهمات العقارية تعلن صدور الأمر السامي بالموافقة على فرز وإجازة جزء من مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بالدمام
أبرز المواد
 الخارجية العراقية : ندعو الجميع لعدم التدخل بشؤوننا
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان الرئيس الكاميروني في ضحايا الانهيار الأرضي الذي حدث غرب الكاميرون جراء الأمطار الغزيرة
أبرز المواد
 الجهات الأمنية بالشرقية تلقي القبض على مواطن متورط في سرقة عدد من المنازل
أبرز المواد
 “التجارة” تدعو القطاع الخاص للحصول على بيانات السجلات التجارية إلكترونياً ومجاناً
أبرز المواد
 مذكرة تعاون بين “بحوث المدينة” و”رئاسة الحرمين” لإخراج موسوعة عن المسجد النبوي وإعماره
منطقة المدينة المنورة
 أمانة الشرقية تطلق حملة لتنظيف قاع وشاطئ نصف القمر بمشاركة 25 غواص و30 متطوع
المنطقة الشرقية
 بعد فرنسا وألمانيا .. إيطاليا تحظر رحلات ماهان الإيرانية
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيدين الرقيب أول المالكي ووكيل الرقيب الحمدي
أبرز المواد
 اشتباكات في البصرة.. و 120جريحاً بين المحتجين
أبرز المواد
تقرير “مقياس” يكشف الشركات الأكثر تحسنًا في خدمات الإنترنت المقدمة خلال الربع الثالث من 2019م بالمملكة

تقرير “مقياس” يكشف الشركات الأكثر تحسنًا في خدمات الإنترنت المقدمة خلال الربع الثالث من 2019م بالمملكة

أبرز المواد
الأحوال المدنية توضح ضوابط صور “المواطنات” في بطاقة الهوية : “زينة خفيفة دون عدسات أو نظارات”

الأحوال المدنية توضح ضوابط صور “المواطنات” في بطاقة الهوية : “زينة خفيفة دون عدسات أو نظارات”

أبرز المواد
لجنة المساهمات العقارية تعلن صدور الأمر السامي بالموافقة على فرز وإجازة جزء من مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بالدمام

لجنة المساهمات العقارية تعلن صدور الأمر السامي بالموافقة على فرز وإجازة جزء من مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بالدمام

أبرز المواد
الخارجية العراقية : ندعو الجميع لعدم التدخل بشؤوننا

الخارجية العراقية : ندعو الجميع لعدم التدخل بشؤوننا

أبرز المواد

تقرير “مقياس” يكشف الشركات الأكثر تحسنًا في خدمات الإنترنت المقدمة خلال الربع الثالث من 2019م بالمملكة

تقرير “مقياس” يكشف الشركات الأكثر تحسنًا في خدمات الإنترنت المقدمة خلال الربع الثالث من 2019م بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=793615
المناطق - واس

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن الشركات الأكثر تحسنًا في تقديم خدمات الإنترنت في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2019م، وذلك ضمن مؤشرات تقرير “مقياس”، الذي يهدف إلى رصد المستوى العام لجودة خدمة الإنترنت المقدمة في المملكة، ومدى تحسنه أو تراجعه، على نحوٍ ربعي.
وبحسب القياسات التي قام بها مستخدمو الإنترنت في المملكة من خلال تطبيق “مقياس” (www.meqyas.sa) على شبكات المتنقل، فإن شركة الاتصالات السعودية (STC) حققت أعلى متوسط لسرعة تحميل الإنترنت المتنقل بلغ 45.4 ميجابت في الثانية، كما حققت أفضل نسبة تحسن تصل إلى 22% مقارنة بالربع الماضي، بينما بلغ متوسط سرعة تحميل الإنترنت المتنقل لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) 38.8 ميجابت في الثانية، بنسبة تحسن تصل إلى 9.9%.
أما شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)؛ فقد شهد متوسط سرعة تحميل الإنترنت المتنقل لها تراجعًا، حيث بلغ 32.4 ميجابت في الثانية بنسبة انخفاض تصل إلى 1.5%.
وعلى صعيد جودة بث الفيديو لموقع يوتيوب YouTube؛ أظهر تقرير “مقياس” أن النسبة الأعلى مما يتم بثه عبر موقع يوتيوب YouTube في المملكة من خلال شبكات الإنترنت المتنقل وشبكات الإنترنت الثابت تتم بدقة الوضوح الكاملة Full HD، بنسبة 80% مما يبث عبر شبكات شركة (موبايلي)، و79% عبر شبكات شركة (STC)، و68% عبر شبكات شركة (زين).
يذكر أن الهيئة دشنت مبادرة “مقياس” في الربع الأول من عام 2018م، بهدف رصد جودة تجربة استخدام الإنترنت في المملكة، سعيًا لتحديد أوجه التحسين الممكنة والارتقاء بجودة خدمات الإنترنت، ولتعزيز التنافسية بين الشركات المقدمة للخدمات بما يصب في مصلحة المستخدمين.

روابط ذات صلة

الأحوال المدنية توضح ضوابط صور “المواطنات” في بطاقة الهوية : “زينة خفيفة دون عدسات أو نظارات”

الأحوال المدنية توضح ضوابط صور “المواطنات” في بطاقة الهوية : “زينة خفيفة دون عدسات أو نظارات”
لجنة المساهمات العقارية تعلن صدور الأمر السامي بالموافقة على فرز وإجازة جزء من مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بالدمام

لجنة المساهمات العقارية تعلن صدور الأمر السامي بالموافقة على فرز وإجازة جزء من مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بالدمام
الخارجية العراقية : ندعو الجميع لعدم التدخل بشؤوننا

الخارجية العراقية : ندعو الجميع لعدم التدخل بشؤوننا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*