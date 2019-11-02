سمو الأمير عبدالله بن فهد يتوج الفائزين بالجائزة الكبرى لبطولة التحدي الدولية للفروسية

المناطق _ الرياض

توج الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الفرسان الفائزين بالجائزة الكبرى من بطولة التحدي الدولية, التي اختتمت مساء اليوم في مركز المرتجز للفروسية بملهم, شمال مدينة الرياض.

وشهد سموه فعاليات الجائزة الكبرى, التي شارك فيها أكثر من ٢٠ فارساً من فرسان المملكة الشباب والدوليين.

وحقق الفارس بدر الفرد المركز الأول بجولتين نظيفة مع جواده “اوني دي”، تلاها في المركز الثاني الفارس الشاب عبدالرحمن النمر وفرسه “بفرلي قيرل” بـ ٤ أخطاء من الجولة الثانية، وفي المركز الثالث الفارس عبدالرحمن الهمزاني و”جوليانا” بـ ٤ أخطاء من الجولة الأولى, والرابع الفارس علي المقعدي حصانه “اميرتو” بـ ٥ أخطاء من الجولة الأولى, أما في المركز الخامس الفارس البولندي كرستيانو زوبا وفرسه “أروى نجد”.

حضر فعاليات البطولة نائب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الدكتور خالد بن عبدالرحمن الجريسي, ورؤساء اللجان في اتحاد الفروسية السعودي.