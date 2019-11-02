احدث الأخبار

سمو الأمير عبدالله بن فهد يتوج الفائزين بالجائزة الكبرى لبطولة التحدي الدولية للفروسية
أبرز المواد
 إدارة “تويتر” تغلق حساب قناة “المنار” التابعة لـ”حزب الله”
أبرز المواد
 المحتجين اللبنانيين يهددون بقطع الطرق وعون “يطمئن”
أبرز المواد
 جامعة الدول العربية تؤكد استمرار دعمها لنضال الشعب الفلسطيني
أبرز المواد
 أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد
أبرز المواد
 بندر العصيمي عريسآ
مجتمع المناطق
 هيئة حقوق الإنسان تصنف نشر الإعلانات التي تروج للعمالة المنزلية جرائم اتجار بالأشخاص
أبرز المواد
 تقرير “مقياس” يكشف الشركات الأكثر تحسنًا في خدمات الإنترنت المقدمة خلال الربع الثالث من 2019م بالمملكة
أبرز المواد
 الأحوال المدنية توضح ضوابط صور “المواطنات” في بطاقة الهوية : “زينة خفيفة دون عدسات أو نظارات”
أبرز المواد
 لجنة المساهمات العقارية تعلن صدور الأمر السامي بالموافقة على فرز وإجازة جزء من مساحة أرض مساهمة جوهرة المطار بالدمام
أبرز المواد
 الخارجية العراقية : ندعو الجميع لعدم التدخل بشؤوننا
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يعزيان الرئيس الكاميروني في ضحايا الانهيار الأرضي الذي حدث غرب الكاميرون جراء الأمطار الغزيرة
أبرز المواد
سمو الأمير عبدالله بن فهد يتوج الفائزين بالجائزة الكبرى لبطولة التحدي الدولية للفروسية

سمو الأمير عبدالله بن فهد يتوج الفائزين بالجائزة الكبرى لبطولة التحدي الدولية للفروسية

أبرز المواد
إدارة “تويتر” تغلق حساب قناة “المنار” التابعة لـ”حزب الله”

إدارة “تويتر” تغلق حساب قناة “المنار” التابعة لـ”حزب الله”

أبرز المواد
المحتجين اللبنانيين يهددون بقطع الطرق وعون “يطمئن”

المحتجين اللبنانيين يهددون بقطع الطرق وعون “يطمئن”

أبرز المواد
جامعة الدول العربية تؤكد استمرار دعمها لنضال الشعب الفلسطيني

جامعة الدول العربية تؤكد استمرار دعمها لنضال الشعب الفلسطيني

أبرز المواد

سمو الأمير عبدالله بن فهد يتوج الفائزين بالجائزة الكبرى لبطولة التحدي الدولية للفروسية

سمو الأمير عبدالله بن فهد يتوج الفائزين بالجائزة الكبرى لبطولة التحدي الدولية للفروسية
http://almnatiq.net/?p=793640
المناطق _ الرياض

توج الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الفرسان الفائزين بالجائزة الكبرى من بطولة التحدي الدولية, التي اختتمت مساء اليوم في مركز المرتجز للفروسية بملهم, شمال مدينة الرياض.
وشهد سموه فعاليات الجائزة الكبرى, التي شارك فيها أكثر من ٢٠ فارساً من فرسان المملكة الشباب والدوليين.
وحقق الفارس بدر الفرد المركز الأول بجولتين نظيفة مع جواده “اوني دي”، تلاها في المركز الثاني الفارس الشاب عبدالرحمن النمر وفرسه “بفرلي قيرل” بـ ٤ أخطاء من الجولة الثانية، وفي المركز الثالث الفارس عبدالرحمن الهمزاني و”جوليانا” بـ ٤ أخطاء من الجولة الأولى, والرابع الفارس علي المقعدي حصانه “اميرتو” بـ ٥ أخطاء من الجولة الأولى, أما في المركز الخامس الفارس البولندي كرستيانو زوبا وفرسه “أروى نجد”.
حضر فعاليات البطولة نائب رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الدكتور خالد بن عبدالرحمن الجريسي, ورؤساء اللجان في اتحاد الفروسية السعودي.

روابط ذات صلة

إدارة “تويتر” تغلق حساب قناة “المنار” التابعة لـ”حزب الله”

إدارة “تويتر” تغلق حساب قناة “المنار” التابعة لـ”حزب الله”
المحتجين اللبنانيين يهددون بقطع الطرق وعون “يطمئن”

المحتجين اللبنانيين يهددون بقطع الطرق وعون “يطمئن”
جامعة الدول العربية تؤكد استمرار دعمها لنضال الشعب الفلسطيني

جامعة الدول العربية تؤكد استمرار دعمها لنضال الشعب الفلسطيني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*