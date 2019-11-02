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الحزم يتعادل مع العدالة 2 – 2 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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الحزم يتعادل مع العدالة 2 – 2 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الحزم يتعادل مع العدالة 2 – 2 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=793647
المناطق _ الرياض

حسم التعادل الإيجابي 2 – 2 مباراة العدالة مع الحزم, التي جرت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
تقدم الحزم أولاً عن طريق براهيما تانديا في الدقيقة 22 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء ، قبل أن يعادل العدالة النتيجة في الدقيقة 59 من رأسية تشارلز أندريا والذي عاد وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 71 من متابعة كرة ارتدت من حارس الحزم مالك عسلة ، وفي الدقيقة 93 نجح محمد زبيدي في إدراك التعادل بعد عرضية أخطأ حارس العدالة أيمن المثلوثي في التعامل معها لتستقر الشباك هدفا ثانيا انتهى به اللقاء.
ورفع العدالة رصيده لـ 8 نقاط في المركز الرابع عشر، فيما ارتفع رصيد الحزم لـ 14 نقطة في المركز السابع.

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