احدث الأخبار

تفكيك حقل ألغام زرعه المتمردون الحوثيون في جنوب الحديدة
أبرز المواد
 التعاون يتغلب على الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 الحزم يتعادل مع العدالة 2 – 2 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 سمو الأمير عبدالله بن فهد يتوج الفائزين بالجائزة الكبرى لبطولة التحدي الدولية للفروسية
أبرز المواد
 إدارة “تويتر” تغلق حساب قناة “المنار” التابعة لـ”حزب الله”
أبرز المواد
 المحتجين اللبنانيين يهددون بقطع الطرق وعون “يطمئن”
أبرز المواد
 جامعة الدول العربية تؤكد استمرار دعمها لنضال الشعب الفلسطيني
أبرز المواد
 أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير خالد بن سعد بن محمد
أبرز المواد
 بندر العصيمي عريسآ
مجتمع المناطق
 هيئة حقوق الإنسان تصنف نشر الإعلانات التي تروج للعمالة المنزلية جرائم اتجار بالأشخاص
أبرز المواد
 تقرير “مقياس” يكشف الشركات الأكثر تحسنًا في خدمات الإنترنت المقدمة خلال الربع الثالث من 2019م بالمملكة
أبرز المواد
 الأحوال المدنية توضح ضوابط صور “المواطنات” في بطاقة الهوية : “زينة خفيفة دون عدسات أو نظارات”
أبرز المواد
تفكيك حقل ألغام زرعه المتمردون الحوثيون في جنوب الحديدة

تفكيك حقل ألغام زرعه المتمردون الحوثيون في جنوب الحديدة

أبرز المواد
التعاون يتغلب على الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعاون يتغلب على الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبرز المواد
الحزم يتعادل مع العدالة 2 – 2 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الحزم يتعادل مع العدالة 2 – 2 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبرز المواد
سمو الأمير عبدالله بن فهد يتوج الفائزين بالجائزة الكبرى لبطولة التحدي الدولية للفروسية

سمو الأمير عبدالله بن فهد يتوج الفائزين بالجائزة الكبرى لبطولة التحدي الدولية للفروسية

أبرز المواد

التعاون يتغلب على الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعاون يتغلب على الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=793650
المناطق _ الرياض

كسب فريق التعاون نظيره الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن لقاءات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
تقدم التعاون في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، انبرى لها اللاعب هيلدون أوجوستو، بعدها أدرك دانيلو إسبريا التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 47 من عمر المباراة حينما تجاوز دفاعات التعاون وأرسل كرة قوية سكنت الشباك.
وسجل عبدالمجيد السواط لاعب التعاون هدف فريقه الثاني في اللقاء من تسديدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 70، قبل أن يختتم ليندر تاوامبا الثلاثية في الدقيقة 80 حينما انفرد بالمرمى الشبابي وأرسل كرة ساقطة من فوق فاروق بن مصطفى.
وبهذا الفوز رفع التعاون رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الشباب عند 15 نقطة بالمركز الرابع في جدول الترتيب.

 

روابط ذات صلة

تفكيك حقل ألغام زرعه المتمردون الحوثيون في جنوب الحديدة

تفكيك حقل ألغام زرعه المتمردون الحوثيون في جنوب الحديدة
الحزم يتعادل مع العدالة 2 – 2 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الحزم يتعادل مع العدالة 2 – 2 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
سمو الأمير عبدالله بن فهد يتوج الفائزين بالجائزة الكبرى لبطولة التحدي الدولية للفروسية

سمو الأمير عبدالله بن فهد يتوج الفائزين بالجائزة الكبرى لبطولة التحدي الدولية للفروسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*