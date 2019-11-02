الاتفاق يستأنف تدريباته تحضيراً لكأس الملك وغياب 3 من اللاعبين

المناطق - محمود القاضي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد الله الدبل بالدمام تحضيراً لمواجهة مضيفه فريق التقدم ضمن منافسات دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين. وكان الفريق قد تمتع براحة ليوم واحد أمس الجمعة وذلك بعد عودته من المجمعة متعادلاً مع الفيحاء بهدف لكل منهما.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد ابتدأ بالإحماء والتمارين اللياقية، ثم طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة على منتصف الملعب.

وشهدت التدريبات غياب كل من التونسي نعيم سليتي وصالح القميزي و عبد الله الخطيب، يأتي ذلك لشعور السليتي بعودة الآلام العضلية وسيخضع اللاعب إلى أشعة يوم غدٍ الأحد، فيما كشفت التقارير الطبية إلى وجود كسر على مستوى ضلع الصدر عند اللاعب صالح القميزي، وبحسب تقرير الجهاز الطبي يحتاج اللاعب إلى 4 أسابيع يتخللها فحوصات لمتابعة الحالة الإستشفائية، في حين جاء غياب الخطيب بسبب الإنفلونزا، في المقابل عاد المدافع سعيد الربيعي للتدريب في الملعب حيث قام بالجري الانفرادي الخفيف استكمالاً لبرنامجه التأهيلي قبل انتظامه في التدريبات الجماعية.