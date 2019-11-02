احدث الأخبار

أكثر من 41 ألف مستفيدة من حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي بصحة حفرالباطن
المنطقة الشرقية
 شرطة القصيم لا صحة لما تم تداوله في مقطع فيديو عن إيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام
أبرز المواد
 مدير جامعة الإمام عبد الرحمن :نظام الجامعات الجديد نقطة تحول هامة في مسيرة الجامعات
المنطقة الشرقية
 جمعية رعاية الأيتام الخيرية بتبوك تطلق المشروع الخيري “كسوة الشتاء”
منطقة تبوك
 سمو أمير منطقة جازان يعزي والدي وذوي الشهيدين الودعاني والخبراني
أبرز المواد
 الاتفاق يستأنف تدريباته تحضيراً لكأس الملك وغياب 3 من اللاعبين
الرياضة
 رسالة من وزير الإسكان تُدخل البهجة على قلوب مستفيدي “القرض العقاري القائم”
أبرز المواد
 تفكيك حقل ألغام زرعه المتمردون الحوثيون في جنوب الحديدة
أبرز المواد
 التعاون يتغلب على الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 الحزم يتعادل مع العدالة 2 – 2 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 سمو الأمير عبدالله بن فهد يتوج الفائزين بالجائزة الكبرى لبطولة التحدي الدولية للفروسية
أبرز المواد
 إدارة “تويتر” تغلق حساب قناة “المنار” التابعة لـ”حزب الله”
أبرز المواد
أكثر من 41 ألف مستفيدة من حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي بصحة حفرالباطن

أكثر من 41 ألف مستفيدة من حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي بصحة حفرالباطن

المنطقة الشرقية
شرطة القصيم لا صحة لما تم تداوله في مقطع فيديو عن إيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام

شرطة القصيم لا صحة لما تم تداوله في مقطع فيديو عن إيقاف مواطن لمخالفته لائحة الذوق العام

أبرز المواد
مدير جامعة الإمام عبد الرحمن :نظام الجامعات الجديد نقطة تحول هامة في مسيرة الجامعات

مدير جامعة الإمام عبد الرحمن :نظام الجامعات الجديد نقطة تحول هامة في مسيرة الجامعات

المنطقة الشرقية
جمعية رعاية الأيتام الخيرية بتبوك تطلق المشروع الخيري “كسوة الشتاء”

جمعية رعاية الأيتام الخيرية بتبوك تطلق المشروع الخيري “كسوة الشتاء”

منطقة تبوك

الاتفاق يستأنف تدريباته تحضيراً لكأس الملك وغياب 3 من اللاعبين

الاتفاق يستأنف تدريباته تحضيراً لكأس الملك وغياب 3 من اللاعبين
http://almnatiq.net/?p=793662
المناطق - محمود القاضي
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم السبت على ملعب عبد الله الدبل بالدمام تحضيراً لمواجهة مضيفه فريق التقدم ضمن منافسات دور الـ64 لكأس خادم الحرمين الشريفين.  وكان الفريق قد تمتع براحة ليوم واحد  أمس الجمعة وذلك بعد عودته من المجمعة متعادلاً مع الفيحاء بهدف لكل منهما.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد ابتدأ بالإحماء والتمارين اللياقية، ثم طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم التدريب بمناورة على منتصف الملعب.
وشهدت التدريبات غياب كل من التونسي نعيم سليتي وصالح القميزي و عبد الله الخطيب، يأتي ذلك لشعور السليتي بعودة الآلام العضلية وسيخضع اللاعب إلى أشعة يوم غدٍ الأحد، فيما كشفت التقارير الطبية إلى وجود كسر على مستوى ضلع الصدر عند اللاعب صالح القميزي، وبحسب تقرير الجهاز الطبي يحتاج اللاعب إلى 4 أسابيع يتخللها فحوصات لمتابعة الحالة الإستشفائية، في حين جاء غياب الخطيب بسبب الإنفلونزا،  في المقابل عاد المدافع سعيد الربيعي للتدريب في الملعب حيث قام بالجري الانفرادي الخفيف استكمالاً لبرنامجه التأهيلي قبل انتظامه في التدريبات الجماعية.

روابط ذات صلة

التعاون يتغلب على الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

التعاون يتغلب على الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الحزم يتعادل مع العدالة 2 – 2 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الحزم يتعادل مع العدالة 2 – 2 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
سمو الأمير عبدالله بن فهد يتوج الفائزين بالجائزة الكبرى لبطولة التحدي الدولية للفروسية

سمو الأمير عبدالله بن فهد يتوج الفائزين بالجائزة الكبرى لبطولة التحدي الدولية للفروسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*