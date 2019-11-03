سمو أمير منطقة جازان يعزي والدي وذوي الشهيدين الودعاني والخبراني

جازان _ فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، خالص التعازي والمواساة لوالدي وذوي الشهيدين الجندي أول سلطان بن يحي محمد الودعاني والجندي أول عبدالرحمن بن يحي محمد خبراني، من منسوبي حرس الحدود ، اللذان استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب سموه ، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم ، أعرب والدي وذوي الشهيدين الودعاني والخبراني، عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.