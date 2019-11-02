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جمعية رعاية الأيتام الخيرية بتبوك تطلق المشروع الخيري “كسوة الشتاء”

جمعية رعاية الأيتام الخيرية بتبوك تطلق المشروع الخيري “كسوة الشتاء”

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جمعية رعاية الأيتام الخيرية بتبوك تطلق المشروع الخيري “كسوة الشتاء”

جمعية رعاية الأيتام الخيرية بتبوك تطلق المشروع الخيري “كسوة الشتاء”
http://almnatiq.net/?p=793671
المناطق _ تبوك
أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة تبوك اليوم مشروع ” كسوة الشتاء” أحد مشاريع الجمعية الموسمية لسد احتياجات الأيتام وأسرهم.
وأوضح مدير الجمعية عبد المجيد الأمام  أن الحملة تهدف لتأمين احتياجات الأيتام من البطانيات ووسائل التدفئة إلى جانب الملابس الشتوية والسلال الغذائية التي تسهم في تخفيف المعاناة عن كاهل أسر الأيتام مع دخول فصل الشتاء من خلال تعزيز دور المجتمع والعمل الإنساني تجاه المحتاجين.
وأشار إلى أن الجمعية تستهدف تأمين الاحتياجات الأساسية لـ 500 طفل من الأيتام المسجلين بالجمعية مضيفاً أنه يمكن المشاركة بهدة الحملة عن طريق التبرع عبر الحسابات البنكية المعلنة الخاصة بالجمعية لافتاً الانتباه إلى أن قيمة سهم التبرع بكسوة الشتاء تبلغ 200 ريال.
وأكد الأمام أن هذه الحملة وغيرها من الأعمال الإنسانية تعد من المشروعات الرئيسة والمهمة التي تعنى بها الجمعية وتقوم على ضرورة الإسهام في رفع مستوى الاهتمام المحتاجين معرباً عن شكره لجميع الداعمين والمشاركين بهذه الحملة.

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