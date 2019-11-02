مدير جامعة الإمام عبد الرحمن :نظام الجامعات الجديد نقطة تحول هامة في مسيرة الجامعات

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أوضح معالي مدير جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور عبد الله بن محمد الربيش بان نظام الجامعات الجديد جاء ليرفع مستوى التنافسية بين الجامعات محلياً وإقليمياً، ويجعل الجامعات أكثر مواكبة لعجلة التنمية والتطور التي تعيشها بلادنا، ويمنحها المرونة والفاعلية والكفاءة بحيث تكون قادرة على الموائمة مع رؤية القيادة وتوجهات الدولة ومحققة لأهداف رؤية المملكة وبرامج التحول الوطني.

وأعرب الدكتور عبد الله الربيش باسمه ونيابة عن كافة منسوبي الجامعة عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- ، مثمنًا ومقدرًا جلّ ما يحظى به التعليم في المملكة من رعاية واهتمام من لدن قادة هذه البلاد -حفظهم الله- لوضع الخُطى نحو مستقبل يحظَى بأسلوبٍ مبتكر لتعليم ذا جودة عالية ترتقي به المملكة إلى مصاف الدول العالمية المتقدمة علمًا وفكرً.

كما قدّم معالي د.الربيش شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ما حظي به المشروع من اهتمام ومتابعة، وما بُذلت لأجله من جهود انعكست بشكل إيجابي على تطوير السياسات والأنظمة للتعليم العالي تحت مظلّة مشروع (نظام الجامعات الجديد) والذي مر بمراحل عدة ودراسات مستفيضة من قبل اللجان والمجالس المختصة وكذلك جلسات العصف الذهني وورش العمل المتخصصة والتي استهدفت قيادي الجامعات ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس، وصولاً لإطلاقة بهذا الشكل المتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في استراتيجيتها الطموحة، وأُسسها القائمة على التخطيط والتطوير، والنهوض بقطاعات المملكة المختلفة.

وأكد د.الربيش أن نظام الجامعات الجديد يعد نقطة تحول هامة في مسيرة الجامعات وتأتي أبرز ملامحه في إتاحة الفرصة للجامعات في بناء هويّتها بما يتّفق مع أهدافها واستراتيجياتها، بالإضافة إلى الحوكمة والإدارة بما في ذلك استحداث مجلس الأمناء ومنح استقلالية أكبر للجامعات وتمكينها من إقرار لوائحها الأكاديمية والإدارية والمالية، وإضفاء المزيد من المرونة لتنمية مصادر دخلها ذاتيًا بإنشاء الشركات والأوقاف وبالتالي تحقيق التميّز في الخدمات التعليمية، والارتقاء بمستوى وجودة البرامج والأنشطة التي تقدمها، كما أتاح نظام الجامعات الجديد تنظيم العلاقة بين عضو هيئة التدريس والمؤسسة التعليمية للجامعات واستثمار المنابع الفكرية والعلمية التي تملُكها الجامعات لتغذية البحث العلمي وتفعيل دور الإبداع والابتكار؛ الأمر الذي يؤدي بمجمله إلى الإسهام بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة، ويُشكّل المرتكز الرئيس لتحقيق ذلك التحوّل المستهدف نحو وطن طموح مجتمعه حيوي واقتصاده مزدهر بإذن الله.