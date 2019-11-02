أكثر من 41 ألف مستفيدة من حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي بصحة حفرالباطن

المناطق _ حفر الباطن

بلغ عدد المستفيدات من حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي 41921 مستفيدة

شملت المستشفيات ، والمراكز الصحية ، والكليات والمدارس ، والمجمعات التجارية ، ومطار القيصومة ، حيث وصل عدد المستفيدات من حملة التوعية إلى 40119 ألف مستفيدة ، بمعدل260 % ، فيما بلغ عدد السيدات اللاتي تم فحصهن بأجهزة الماموجرام إلى 1802 سيدة ، يمثلن الفئة العمرية 40-69 ، بمعدل480 % ، وتهدف الحملة إلى تعزيز الوقاية الأولية من سرطان الثدي من خلال تقليل نسبة انتشار عوامل الخطورة التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي ، إضافة إلى تعريفهم بجهاز الماموجرام وأوقات موعد الكشف مع توزيع المنشورات التوعوية التي توضح أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي ، كما تم تثقيفهم على طريق الفحص اليدوي المنزلي.

صاحب الحملة عربة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالتعاون مع جمعية السرطان بالمنطقة الشرقية .

الحملة تم تدشنها من قبل سمو محافظ حفرالباطن بصحة حفرالباطن بداية شهر أكتوبر تحت شعار لا تنتظري الأعراض أفحصي الان