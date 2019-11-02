النصر يفوز على أبها ويحلّ في وصافة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

المناطق _ الرياض

حقق فريق النصر فوزًا كبيرًا على ضيفه أبها بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة جمعت بينهما اليوم في ختام الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

سجل النصر ثلاثة أهداف في شوط المباراة الأول، منها ثنائية للمغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقتين 8 حينما تابع تمريرة إمرابط العرضية وأسكنها المرمى ، والدقيقة 46 من ركلة جزاء، فيما كان يحيى الشهري قد أحرز الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من إمرابط أرسلها على يمين عبد العالي المحمدي في الدقيقة 26.

واختتم المغربي نور الدين إمرابط لاعب النصر رباعية فريقه بهدف آخر في الدقيقة 58 من عمر المباراة، حينما استغل تمريرة البرازيلي بيتروس، واجه فيها أحمدي وأرسلها من فوق الأخير لتستقر في الشباك.

ورفع النصر -حامل لقب النسخة الماضية- رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أبها عند 11 نقطة بالمركز التاسع.