العسل الممزوج بالماء الدافئ.. فوائد لا تحصى وعلاج للكثير من الأمراض

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لكل من الماء والعسل، العديد من الفوائد الصحيّة التي لا تعد ولا تحصى، بينها علاج الكثير من الأمراض، الأمر الذي أشارت إليه بعض المواقع المهتمة بالصحة، مؤكدة أن الجمع بينهما يساهم في حل كثير من المشكلات الصحية

وعدد موقع «موضوع»، فوائد الماء وبخاصة الساخن منه مع العسل، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يساهم في التخفيف من التهاب الحلق، ويساعد على إنقاص الوزن، عن طريق استبداله بالعصائر المحلّاة والمشروبات الغازية ذات السعرات الحرارية العالية، كما أنه يساعد على إمداد الجسم بالماء، مما يقي من الإصابة بالجفاف واحتباس السوائل وزيادة معدل التمثيل الغذائي والشعور بالامتلاء

كما يساعد على تخفيف الإمساك عن طريق ترطيب الجسم بالمياه المنكّهة، وقد يُضاف الليمون لزيادة النكهة بالنسبة للأطفال الذين لا يفضلون شرب الماء العادي

أما عن فوائد العسل دون مزجه بالماء الساخن، فأفاد موقع «موضوع»، قائلًا، إنه يمكن أن يساعد استهلاك العسل الخام على مقاومة الحساسية الموسمية، بسبب التعرّض المتكرّر لحبوب اللّقاح، مشيرًا إلى أنه يمتلك العديد من الفوائد الصحيّة لجسم الإنسان لما يحتويه من مركّبات وعناصر غذائيّة، بينها:

ــ مصدر غنيّ بمجموعة من المركبات النباتيّة بما في ذلك المركبات الفينولية، والتي تعتبر من مضادات الأكسدة القويّة والتي تساعد على تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبيّة (بالإنجليزية: Heart attack) والسكتات الدماغية؛ حيث إنَّها تساهم في تمدّد الشرايين، وزيادة تدفق الدّم إلى القلب، والوقاية من تشكّل جلطات الدم، كما أنَّها تساعد على خفض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، والمحافظة على صحة العين

ـــ يقلل خطر الإصابة بتصلّب الشرايين (بالإنجليزية: Atherosclerosis)؛ حيث إنّه يساعد على خفض مستوى الكولسترول السيء (بالإنجليزية: LDL)، ورفع مستوى الكولسترول الجيّد (بالإنجليزية: HDL)، والوقاية من الالتهابات

ــ يساعد على خفض ضغط الدم بقدر بسيط، والذي يعتبر أحد العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة

ـــ يقلل مستوى الدهون الثلاثية في الدم، والتي تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، وخاصة عند استخدامه كبديل للسكر المكرّر

ـــ يساعد على التئام الجروح والحروق عند وضعه عليها؛ لامتلاكه خصائص مضادّة للبكتيريا والالتهابات، كما أنّه يمتلك القدرة على تغذية الأنسجة المحيطة به

ـــ يساعد على التقليل من شدة ومدة الإصابة بالإسهال، كما أنَّه يساعد على الوقاية من بعض مسبباته مثل عدوى الكلوستريديوم ديفيسيل (بالإنجليزية: Clostridium difficile)

ـــ يساعد على التخفيف من أعراض الارتجاع المعديّ المريئي (بالإنجليزية: Gastroesophageal reflux disease)، كالالتهاب وحرقة المعدة

ـــ يساعد على علاج ومكافحة العدوى، والحدّ من مدّة وشدّة السّعال، حيث توصي منظمة الصحّة العالميّة بالعسل كعلاج طبيعيّ للسّعال، كما أنّه يزيد القدرة على النوم بالنسبة للأطفال الذين يعانون من عدوى الجهاز التنفسي العلويّ