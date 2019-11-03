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عراقي يروى تفاصيل “مفزعة” عن قتل داعش لشقيقه الأصغر بسبب “تدخين السجائر”

عراقي يروى تفاصيل “مفزعة” عن قتل داعش لشقيقه الأصغر بسبب “تدخين السجائر”
http://almnatiq.net/?p=793699
المناطق_وكالات

روى أبو يونس، رحلته إلى الأردن من العراق هروبا من تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أن داعش وإيران هما وجهان لعملة واحدة.

وقال “أبو يونس” في لقاء مع “العربية”، إن شقيقه الأصغر ذهب لشراء السجائر فأمسكه عناصر داعش وحكموا عليه بالإعدام ودفنوه في مقابر جماعية لأنهم يرون أن التدخين “كفر وحرام”.

ووجه رسالة إلى القرشي زعيم تنظيم “داعش” الجديد قائلا : انظر لمصير من قبلك البغدادي وأيضا أبو مصعب الزرقاوي وأسامة بن لادن، وإن شاء الله سيكون مصيرك مثلهم، وبقدر ما ذبحتم ، إرادة الشعوب والإنسانية والحياة تبقى وانتم إلى مزابل التاريخ.

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