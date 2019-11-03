احدث الأخبار

الأكراد يتظاهرون في باريس ضد “العدوان التركي”
أبرز المواد
 العراق.. ارتفاع عدد القتلى ومتظاهرو بغداد يفتحون “أبو نواس”
أبرز المواد
 “مكافحة المخدرات” تكشف أعراض وأضرار تناول “الكبتاجون”
أبرز المواد
 الدوري الإسباني يحافظ على إثارته بعد تعثر الريال وبرشلونة
أبرز المواد
 تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن مقتل 53 جنديا ماليا
أبرز المواد
 العسل الممزوج بالماء الدافئ.. فوائد لا تحصى وعلاج للكثير من الأمراض
أبرز المواد
 آلاف اللبنانيين من مناطق مختلفة يتظاهرون في طرابلس
أبرز المواد
 المرأة السعودية تساهم في مسيرة التنمية باقتدار
أبرز المواد
 التعادل يحسم ديربي الرجاء والوداد في ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس
أبرز المواد
 85.5 تريليون دولار القيمة السوقية للأسهم العالمية .. قرب أعلى مستوياتها
أبرز المواد
 رجل يحقن نفسه بسم الأفاعي لمدة 30 عاما
أبرز المواد
 شاهد.. شرطة دبي تقبض على عصابة تنكرت “بزي النساء” في 47 دقيقة
أبرز المواد
الأكراد يتظاهرون في باريس ضد “العدوان التركي”

الأكراد يتظاهرون في باريس ضد “العدوان التركي”

أبرز المواد
العراق.. ارتفاع عدد القتلى ومتظاهرو بغداد يفتحون “أبو نواس”

العراق.. ارتفاع عدد القتلى ومتظاهرو بغداد يفتحون “أبو نواس”

أبرز المواد
“مكافحة المخدرات” تكشف أعراض وأضرار تناول “الكبتاجون”

“مكافحة المخدرات” تكشف أعراض وأضرار تناول “الكبتاجون”

أبرز المواد
الدوري الإسباني يحافظ على إثارته بعد تعثر الريال وبرشلونة

الدوري الإسباني يحافظ على إثارته بعد تعثر الريال وبرشلونة

أبرز المواد

الأكراد يتظاهرون في باريس ضد “العدوان التركي”

الأكراد يتظاهرون في باريس ضد “العدوان التركي”
http://almnatiq.net/?p=793708
المناطق - وكالات

تظاهر مئات من الأكراد ومؤيديهم، السبت، في باريس، دعما لأكراد سوريا، مطالبين الدول الأوروبية بفرض “عقوبات ملموسة” على تركيا لكف يدها في شمال شرقي سوريا.

وشارك نحو خمسة آلاف شخص في الاحتجاج، وسط عزف من فرقة للموسيقى الكردية التقليدية، في العاصمة باريس.

وسار المتظاهرون في باريس حتى ساحة شاتوليه حيث ألقيت الكلمات، وفق ما نقلت فرانس برس.

وشنت تركيا، الشهر الماضي، هجوما في شمال شرق سوريا على وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها “إرهابية” رغم أنها كانت حليفا بارزا للدول الغربية في التصدي لتنظيم داعش.

وأنهت أنقرة هجومها، في 23 أكتوبر الماضي، في ضوء اتفاقين مع الولايات المتحدة وروسيا. وتسعى إلى إقامة “منطقة آمنة” بعمق ثلاثين كلم على طول حدودها مع سوريا.

وأكد المتحدث باسم المجلس الديموقراطي لأكراد فرنسا، آجيت بولات أن “الأتراك لا يحترمون الاتفاقات مع الروس والأميركيين ويواصلون الغزو وتوسيع انتشارهم شمالي سوريا”.

وشدد بولات على “ضرورة تشكيل قوة فصل لحفظ أمن الحدود”، مضيفا “يمكن أن تكون قوة أوروبية أو دولية أو من الأمم المتحدة، ولكن ينبغي أن تنتشر هذه القوة على الحدود بأي ثمن لأننا نعلم جيدا بأن تركيا لن تكتفي ببضع عشرات من الكيلومترات”.

وأضاف “هناك عملية تطهير عرقي وقمع سياسي بحق الشعب الكردي. ستحاكم تركيا على أفعالها الإجرامية، خصوصا أردوغان”.

روابط ذات صلة

العراق.. ارتفاع عدد القتلى ومتظاهرو بغداد يفتحون “أبو نواس”

العراق.. ارتفاع عدد القتلى ومتظاهرو بغداد يفتحون “أبو نواس”
“مكافحة المخدرات” تكشف أعراض وأضرار تناول “الكبتاجون”

“مكافحة المخدرات” تكشف أعراض وأضرار تناول “الكبتاجون”
الدوري الإسباني يحافظ على إثارته بعد تعثر الريال وبرشلونة

الدوري الإسباني يحافظ على إثارته بعد تعثر الريال وبرشلونة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*