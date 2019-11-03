تويتر يحظر حسابات تابعة لميليشيا حزب الله اللبنانية

المناطق - وكالات

حظرت شركة تويتر، السبت، معظم حسابات قناة المنار اللبنانية التابعة لميليشيا حزب الله على موقع التواصل الاجتماعي.

وطال هذا الحظر حساب القناة الأساسي باللغة العربية، وباللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية. وتضم حسابات المنار “أكثر من مليون متابع”، حسبما قالت القناة، في بيان لها.

ورصد مستخدمون لتويتر غلق الحساب العربي لقناة المنار إلى جانب حساب الإعلام الحربي المركزي التابع لميليشيا حزب الله أيضا. وأوضح موقع التواصل الاجتماعي أن سبب الإغلاق هو مخالفة القوانين.

ويوقف تويتر عموماً حسابات يقول إنه “تم التبليغ عنها على اعتبار أنها تخرق قواعدنا المرتبطة بالإساءات” أو “تنتهك قوانين تويتر”.

وكانت مجموعة من أعضاء الكونغرس أرسلت خطابا للرئيس التنفيذي لتويتر، الشهر الماضي، لإزالة محتويات وحسابات “منظمات إرهابية كحماس وحزب الله، من بينها قناة المنار باللغة الإنجليزية، ابتداء من أول نوفمبر”.

ويأتي ذلك بينما يشهد لبنان حراكاً احتجاجياً شعبياً منذ 17 أكتوبر، أدى إلى استقالة الحكومة.

وهاجم حزب الله أكثر من مرة، على لسان أمينه العام حسن نصر الله، التظاهرات. واتهم زعيمه حسن نصرالله، في خطاب له، أحزابا وسفارات لم يسمها بـ”تمويل” الحراك الحاصل، مشككا في عفويته.