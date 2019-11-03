احدث الأخبار

“حقوق الإنسان”: إعلانات الترويج للعمالة المنزلية جرائم «اتجار بالأشخاص»
أبرز المواد
 تويتر يحظر حسابات تابعة لميليشيا حزب الله اللبنانية
أبرز المواد
 الأكراد يتظاهرون في باريس ضد “العدوان التركي”
أبرز المواد
 العراق.. ارتفاع عدد القتلى ومتظاهرو بغداد يفتحون “أبو نواس”
أبرز المواد
 “مكافحة المخدرات” تكشف أعراض وأضرار تناول “الكبتاجون”
أبرز المواد
 الدوري الإسباني يحافظ على إثارته بعد تعثر الريال وبرشلونة
أبرز المواد
 تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن مقتل 53 جنديا ماليا
أبرز المواد
 العسل الممزوج بالماء الدافئ.. فوائد لا تحصى وعلاج للكثير من الأمراض
أبرز المواد
 آلاف اللبنانيين من مناطق مختلفة يتظاهرون في طرابلس
أبرز المواد
 المرأة السعودية تساهم في مسيرة التنمية باقتدار
أبرز المواد
 التعادل يحسم ديربي الرجاء والوداد في ذهاب دور الـ16 لكأس محمد السادس
أبرز المواد
 85.5 تريليون دولار القيمة السوقية للأسهم العالمية .. قرب أعلى مستوياتها
أبرز المواد
“حقوق الإنسان”: إعلانات الترويج للعمالة المنزلية جرائم «اتجار بالأشخاص»

“حقوق الإنسان”: إعلانات الترويج للعمالة المنزلية جرائم «اتجار بالأشخاص»

أبرز المواد
تويتر يحظر حسابات تابعة لميليشيا حزب الله اللبنانية

تويتر يحظر حسابات تابعة لميليشيا حزب الله اللبنانية

أبرز المواد
الأكراد يتظاهرون في باريس ضد “العدوان التركي”

الأكراد يتظاهرون في باريس ضد “العدوان التركي”

أبرز المواد
العراق.. ارتفاع عدد القتلى ومتظاهرو بغداد يفتحون “أبو نواس”

العراق.. ارتفاع عدد القتلى ومتظاهرو بغداد يفتحون “أبو نواس”

أبرز المواد

“حقوق الإنسان”: إعلانات الترويج للعمالة المنزلية جرائم «اتجار بالأشخاص»

“حقوق الإنسان”: إعلانات الترويج للعمالة المنزلية جرائم «اتجار بالأشخاص»
http://almnatiq.net/?p=793710
المناطق - الرياض

أكدت هيئة حقوق الإنسان عملها مع الجهات المختصة على متابعة ورصد ما تقوم به بعض المواقع الإلكترونية من الترويج المخالف لأنظمة العمل، مصنفة إعلانات الترويج عن الخادمات على أنها مؤشر عن إمكانية حدوث إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المجرّمة من أنظمة المملكة وعلى رأسها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وبينت الهيئة في بيان لها، أن الإعلانات حول التعاملات التي رصدتها تعد نوعاً من أنواع الاتجار بالأشخاص، محذرة بشدة المواقع الإلكترونية والصحف ووسائل الإعلان من نشر مثل هذه الإعلانات.

وأوضحت الهيئة اتخاذها الإجراءات اللازمة في كل ما يصدر في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الاتجار بالأشخاص يُعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته.

روابط ذات صلة

تويتر يحظر حسابات تابعة لميليشيا حزب الله اللبنانية

تويتر يحظر حسابات تابعة لميليشيا حزب الله اللبنانية
الأكراد يتظاهرون في باريس ضد “العدوان التركي”

الأكراد يتظاهرون في باريس ضد “العدوان التركي”
العراق.. ارتفاع عدد القتلى ومتظاهرو بغداد يفتحون “أبو نواس”

العراق.. ارتفاع عدد القتلى ومتظاهرو بغداد يفتحون “أبو نواس”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*