“حقوق الإنسان”: إعلانات الترويج للعمالة المنزلية جرائم «اتجار بالأشخاص»

المناطق - الرياض

أكدت هيئة حقوق الإنسان عملها مع الجهات المختصة على متابعة ورصد ما تقوم به بعض المواقع الإلكترونية من الترويج المخالف لأنظمة العمل، مصنفة إعلانات الترويج عن الخادمات على أنها مؤشر عن إمكانية حدوث إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص المجرّمة من أنظمة المملكة وعلى رأسها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وبينت الهيئة في بيان لها، أن الإعلانات حول التعاملات التي رصدتها تعد نوعاً من أنواع الاتجار بالأشخاص، محذرة بشدة المواقع الإلكترونية والصحف ووسائل الإعلان من نشر مثل هذه الإعلانات.

وأوضحت الهيئة اتخاذها الإجراءات اللازمة في كل ما يصدر في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الاتجار بالأشخاص يُعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته.