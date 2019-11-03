“المالية”: مستمرون في تصحيح أسعار الطاقة تدريجياً

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http://almnatiq.net/?p=793729
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة المالية السعودية أن الدولة تستهدف الاستمرار في تطبيق المبادرات الهادفة لتنمية وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعزيز استدامتها خلال العام القادم على المدى المتوسط في موازنة 2020.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات تشمل تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة التي سيبدأ العمل بها في شهر ديسمبر القادم، والاستمرار في تطبيق المقابل المالي على الوافدين وفق ما سبق الإعلان عنه، والاستمرار في تصحيح أسعار الطاقة تدريجياً حتى الوصول إلى الأسعار المرجعية، بما يسهم في الاستخدام الرشيد للموارد وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه.

وتوقعت الوزارة أن تبلغ الإيرادات للميزانية العامة للدولة لعام 2020 نحو 833 مليار ريال، فيما ستبلغ النفقات 1.02 تريليون ريال، بعجز متوقع يقدر بـ187 مليار ريال.

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