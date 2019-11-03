آكل لحوم البشر خلف القضبان

آكل لحوم البشر خلف القضبان

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آكل لحوم البشر خلف القضبان

آكل لحوم البشر خلف القضبان
http://almnatiq.net/?p=793734
المناطق_وكالات

أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن انتهاء التحقيقات الأولية مع مواطن متهم بقتل 3 أشخاص بهدف أكل لحومهم

وكشفت التحقيقات أن المتهم البالغ 51 سنة من العمر قتل خلال الفترة الممتدة بين مارس 2016 ومارس 2017 ثلاثة رجال بسكين، ثم قطع جثثهم وأكل أجزاء منها

ويشار في بيان للجنة التحقيق إلى أن المتهم قتل أيضا قططا وكلابا وطيورا صغيرة بهدف أكلها

وأظهرت الفحوصات النفسية للمتهم أنه بكامل قواه العقلية، ومن المتوقع أن يمثل أمام محكمة مقاطعة أرخانغيلسك

ويشار إلى أن المتهم من أصحاب السوابق الإجرامية، حيث حكم عليه بالسجن في وقت سابق أكثر من مرة، بما في ذلك لارتكابه جريمتي قتل

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