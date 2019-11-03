احدث الأخبار

أمير منطقة الجوف يفتتح مجمع كليات البنين بمحافظة طبرجل الاثنين
منطقة الجوف
 أمير الجوف يعتمد موعد انطلاق مهرجان السمح الموسمي
منطقة الجوف
 “حقوق الإنسان”: إعلانات الترويج للعمالة المنزلية جرائم «اتجار بالأشخاص»
أبرز المواد
 تويتر يحظر حسابات تابعة لميليشيا حزب الله اللبنانية
أبرز المواد
 الأكراد يتظاهرون في باريس ضد “العدوان التركي”
أبرز المواد
 العراق.. ارتفاع عدد القتلى ومتظاهرو بغداد يفتحون “أبو نواس”
أبرز المواد
 “مكافحة المخدرات” تكشف أعراض وأضرار تناول “الكبتاجون”
أبرز المواد
 الدوري الإسباني يحافظ على إثارته بعد تعثر الريال وبرشلونة
أبرز المواد
 تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن مقتل 53 جنديا ماليا
أبرز المواد
 العسل الممزوج بالماء الدافئ.. فوائد لا تحصى وعلاج للكثير من الأمراض
أبرز المواد
 آلاف اللبنانيين من مناطق مختلفة يتظاهرون في طرابلس
أبرز المواد
 المرأة السعودية تساهم في مسيرة التنمية باقتدار
أبرز المواد
أمير منطقة الجوف يفتتح مجمع كليات البنين بمحافظة طبرجل الاثنين

أمير منطقة الجوف يفتتح مجمع كليات البنين بمحافظة طبرجل الاثنين

منطقة الجوف
أمير الجوف يعتمد موعد انطلاق مهرجان السمح الموسمي

أمير الجوف يعتمد موعد انطلاق مهرجان السمح الموسمي

منطقة الجوف
“حقوق الإنسان”: إعلانات الترويج للعمالة المنزلية جرائم «اتجار بالأشخاص»

“حقوق الإنسان”: إعلانات الترويج للعمالة المنزلية جرائم «اتجار بالأشخاص»

أبرز المواد
تويتر يحظر حسابات تابعة لميليشيا حزب الله اللبنانية

تويتر يحظر حسابات تابعة لميليشيا حزب الله اللبنانية

أبرز المواد

“مكافحة المخدرات” تكشف أعراض وأضرار تناول “الكبتاجون”

“مكافحة المخدرات” تكشف أعراض وأضرار تناول “الكبتاجون”
http://almnatiq.net/?p=793735
المناطق_متابعات

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أن تعاطي حبوب الكبتاجون يؤدي إلى ارتكاب أعمال العنف وعدم الاستقرار النفسي وشحوب الوجه والشفتين وكثرة الكلام وعدم ترابطه.

وأضافت أن من نتائج تعاطي حبوب الكبتاجون نزيف المخ والوفاة والتهاب الكبد الوبائي وقرحة المعدة وتساقط الأسنان، إضافة إلى أنها تدمر الأوعية الدموية وتسبب الفشل الكلوي ونقصًا بكرات الدم البيضاء وضعف مقاومة الأمراض، مؤكدة أنه من أعراض تعاطي حبوب الكبتاجون هي مرض الانفصام والعنف والعدوانية والشعور بالاضطهاد والبكاء من دون سبب.

يُذكر أن الكبتاجون مادة كيميائية منشطة تتبع مجموعة الإمفيتامينات تدمر الخلايا العصبية بالمخ وتؤدي للإصابة بالسكتة القلبية وهو مادة سمية تفرز عدة مواد تُحدث إعاقة مستديمة في الجسم مثل هرمونات الادرينالين والدوبامين والسوروتولين حتى بعد سحب الإمفتامين من الجسم، إضافة إلى أن من الأسماء الشائعة لحبوب الكبتاجون هي الأبيض وأبومسحة وأبو قوسين وأبو ملف.

روابط ذات صلة

“حقوق الإنسان”: إعلانات الترويج للعمالة المنزلية جرائم «اتجار بالأشخاص»

“حقوق الإنسان”: إعلانات الترويج للعمالة المنزلية جرائم «اتجار بالأشخاص»
تويتر يحظر حسابات تابعة لميليشيا حزب الله اللبنانية

تويتر يحظر حسابات تابعة لميليشيا حزب الله اللبنانية
الأكراد يتظاهرون في باريس ضد “العدوان التركي”

الأكراد يتظاهرون في باريس ضد “العدوان التركي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*