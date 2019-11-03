الدوري الإسباني يحافظ على إثارته بعد تعثر الريال وبرشلونة

الدوري الإسباني يحافظ على إثارته بعد تعثر الريال وبرشلونة

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الدوري الإسباني يحافظ على إثارته بعد تعثر الريال وبرشلونة

الدوري الإسباني يحافظ على إثارته بعد تعثر الريال وبرشلونة
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المناطق_الرياض

حافظ الدوري الإسباني على إثارته لهذا الموسم بعد تعثر ريال مدريد وبرشلونة وتساويهما في الصدارة والنقاط، مع أفضلية للعملاق الكتالوني بفارق الأهداف

وكان ريال مدريد قد رفض الهدية التي قدمها له ليفانتي بعد فوز الأخير على برشلونة المتصدر، إذ كان بإمكان الميرنغي لو فاز على ضيفه ريال  بيتيس أن ينفرد بالصدارة بقارق نقطتين عن غريمه الكتالوني

لكن ريال مدريد اكتفى بالتعادل السلبي على أرضه مع ريال بيتيس، فيما خسر برشلونة من مضيفه ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد

وبذلك يتساوى الميرنغي مع البلوغرانا في عدد النقاط بواقع 22 نقطة لكل منهما، فيما حل أتلتيكو مدريد وإشبيلية ثالثا ورابعا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر، إذ يملك الفريقان 21 نقطة لكل منهما بعد أن تعادلا بهدف لمثله في وقت سابق

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