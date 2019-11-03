25 غواصاً وغواصة يزيلون طن نفايات من «نصف القمر»

25 غواصاً وغواصة يزيلون طن نفايات من «نصف القمر»

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25 غواصاً وغواصة يزيلون طن نفايات من «نصف القمر»

25 غواصاً وغواصة يزيلون طن نفايات من «نصف القمر»
المتطوعون خلال إزالة النفايات من الشاطئ.
http://almnatiq.net/?p=793741
المناطق_الدمام

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس، حملة لتنظيف قاع وشاطئ نصف القمر من الشوائب العضوية وغير العضوية، بمشاركة 25 غواصا وغواصة و30 متطوعا ومتطوعة

واستمرت الحملة التي نظمها مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني وبلدية الظهران، بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول، وحرس الحدود، 7 ساعات، تم خلالها جمع كميات من النفايات المضرة للبيئة ألقاها مرتادو الشواطئ، إذ إن أغلب النفايات التي تم جمعها كانت عبارة عن زجاج وبلاستيك وغيرها، بلغت كميتها نصف طن. وتهدف الحملة لنشر التوعية والتذكير بوجوب المحافظة على الثروات البيئة، ورفع مستوى الوعي البيئي والتطوعي بين أفراد المجتمع للحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث. وتحرص أمانة المنطقة الشرقية على تنفيذ مثل هذه الحملات لتعزيز العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة، كما تسعى لرفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها لدى المجتمع

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