تحرير يد شخص احتجزت بجسم معدني في المدينة المنورة

المناطق_المدينة

تمكنت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة من تحرير يد شخص احتجزت بجسم معدني نتيجة حادث مروري فيما باشرت الجهات الامنية والاسعافية الحادثة

وأوضح متحدث الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد بن مبارك الجهني بأن

الدفاع المدني بالمدينة تبلغ مساء يوم امس السبت من طوارئ مستشفى الملك فهد عن احتجاز يد شخص بجسم معدني وتم توجيه فريق الانقاذ

واتضح دخول جسم معدني باليد اليسرى نتيجة حادث مروري تم اخراج الجسم المعدني وتحرير اليد تحت اشراف فريق طبي من المستشفى والشخص بصحة جيدة ولله الحمد