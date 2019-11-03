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أمير الجوف يعتمد موعد انطلاق مهرجان السمح الموسمي

أمير الجوف يعتمد موعد انطلاق مهرجان السمح الموسمي

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أمير الجوف يعتمد موعد انطلاق مهرجان السمح الموسمي

أمير الجوف يعتمد موعد انطلاق مهرجان السمح الموسمي
http://almnatiq.net/?p=793743
المناطق - الجوف

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف موعد انطلاقة “مهرجان السمح الموسمي الأول”، الذي تنظمه بلدية محافظة دومة الجندل في مدينة التمور بالمحافظة يوم الخميس القادم ويستمر عشرة أيام.
وأعرب الرئيس التنفيذي للمهرجان رئيس بلدية دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف على موافقته بإقامة المهرجان ، الذي يعد إضافة كبيرة لمنتجي السمح ، حيث سيُعرّف من خلاله بهذا المنتج وتسويقه ليسهم في تنمية المشاركة الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة الجوف .
كما قدم العنزي شكره وتقديره لكل من أسهم في إقامة المهرجان وعلى رأسهم محافظ دومة الجندل رئيس لجنة التنمية السياحية الدكتور طلال بن مشل التمياط، ولأمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان الذي وجه بتسخير جميع الإمكانيات لضمان نجاح المهرجان ، ولرئيس المجلس البلدي الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم، داعيًا الله أن يكون هذا المهرجان عند تطلعات الجميع ، وأن يحقق الأهداف المنشودة.

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