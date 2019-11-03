أمير منطقة الجوف يفتتح مجمع كليات البنين بمحافظة طبرجل الاثنين

المناطق - الجوف

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بعد غد الاثنين مجمع كليات البنين التابع لجامعة الجوف في محافظة طبرجل بحضور مسؤولي المحافظة .

ورحّب معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري بسمو أمير المنطقة، رافعاً لسموه الشكر والامتنان على دعمه وتوجيهاته الدائمة للجامعة، “فمنذ توليه قيادة المنطقة وهو يحرص بشكل شخصي

ويتابع كل شؤون الجامعة، ويحرص على تشريف مناسباتها المتنوعة”.

وقال معاليه: إن هذه الرعاية والتشريف ستدفع الجامعة نحو الأمام لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية إنشائياً وبحثياً وتعليمياً، وترجمة الدعم الكبير الذي تحظى به من خادم الحرمين الشريفين الملك

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .

وأشار البشري إلى أن افتتاح هذا المشروع يتزامن مع صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد للجامعات، مما سيدفع الجامعة نحو استثمار مكتسبات النظام في المزيد من التطوير الشامل.