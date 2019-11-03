30 % زيادة في أسعار الروبيان بأسواق الشرقية

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قفزت أسعار الروبيان مع نهاية الشهر الثالث بنسبة تراوح ما بين 15% – 30% بالمقارنة مع الأسابيع القليلة الماضية، بحيث ارتفع سعر الحجم الكبير إلى 1000 ريال مقابل 800 ريال للثلاجة «32 كغم، وانطلق موسم الروبيان في شهر أغسطس الماضي

وعزا متعاملون في سوق الأسماك المركزي بالقطيف أسباب الزيادة الى محدودية المعروض بالمقارنة مع الشهرين السابقين، إضافة لاستمرار الطلب على الروبيان في الأسواق المحلية، مشيرين الى صعوبة التكهن باتجاهات الأسعار خلال الشهر القادم، خصوصاً في ظل تأرجح عمليات الصيد بين القلة والغزارة، الأمر الذي ينعكس على القيمة السوقية

وذكر محمد المحيشي «متعامل» أن أسعار الروبيان على اختلاف أحجامها سجلت زيادة في الأسعار مرجعاً ذلك للتقلبات المناخية السائدة في المنطقة الشرقية، فقد شهدت بعض المناطق الشرقية موجة أمطار، إضافة الى وجود رياح متفاوتة، الأمر الذي دفع بعض المراكب للتوقف عن الصيد، نظراً لخطورة الإبحار مع سوء الأحوال الجوية، مضيفاً، أن الأسعار مرتبطة بالعرض والطلب على الدوام، وسجلت الكميات خلال الأيام الماضية انخفاضاً في كميات صيد الروبيان، مما ساهم في ارتفاع الأسعار

فيما أوضح علي الظاهر «متعامل» أن الزيادة الأخيرة تختلف تبعاً لوفرة كل حجم، إذ وصلت الزيادة في الأحجام الكبيرة إلى 25% ليستقر السعر عند 1000 ريال مقابل 800 ريال للثلاجة، فيما بلغت الزيادة في الأحجام الوسط إلى 15% ليرتفع إلى 700 ريال مقابل 600 ريال للثلاجة، بينما ارتفع الحجم الصغير بنسبة 30% ليستقر عند 400 ريال مقابل 300 ريال للثلاجة