6 خطوات ترفع مستوى طاقتك ونشاطك الجسدي

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أكدت دراسة أجراها باحثو المركز الطبي بجامعة راش الأمريكية، أن الحفاظ على مستوى طاقة ونشاط جسدي مرتفع طوال اليوم يأتي عبر خطوات عدة؛ أهمها تناول وجبة فطور مغذية صباحاً، تشمل بروتينا وأليافا مثل البيض والحليب والتوت والحبوب الكاملة، ما ينشط حرق السعرات الحرارية ويجدد الطاقة، فيما تسرع زيادة الحركة عملية الأيض، وتنظم نسبة السكر والضغط، أما ممارسة الرياضة كالجري أو الدراجة أو المشي أو السباحة، فهي أهم منشط لمعدلات ضربات القلب، وبالتالي سرعة حرق السعرات الزائدة. ويعزز تناول بروتينات كافية الشعور بالشبع، كما أنها مهمة للحفاظ على وزن صحي ناهيك عن ضرورتها للتمثيل الغذائي. فيما يرفع عدم السهر والنوم مبكرا مستويات الأيض ويقضي على دهون منطقة الخصر. وأخيرا شرب كميات مياه مناسبة على مدار اليوم، إذ إن تناول كوبين من الماء يزيد معدل الأيض 30%. وأخيرا السيطرة على التوتر والقلق ما يرفع معدل حرق السعرات ويجنب زيادة الوزن

تناول فطور مغذ صباحاً

زيادة الحركة أثناء العمل

تخصيص وقت لرياضة يومية

النوم مبكراً وفي وقت محدد

الإكثار من شرب المياه

التخلص من التوتر والقلق