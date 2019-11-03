احدث الأخبار

مؤتمر دولي بجامعة القصيم لمناقشة الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة.. الأسبوع المقبل
أبرز المواد
 ديوان المظالم يطلق خدمة إلكترونية جديدة للمستفيدين
أبرز المواد
 للمرة الثانية بأسبوع.. ترامب “غير مرغوب به” في الملاعب
أبرز المواد
 تغريم مقاول 120 ألف ريال بعد رصد عدة مخالفات في نجران
أبرز المواد
 أرامكو: أرباح سنوية لا تقل عن 75 مليار دولار على المساهمين
أبرز المواد
 فتح باب التحويل الداخلي بين الكليات والأقسام الأكاديمية بجامعة الملك سعود
أبرز المواد
 «العمل» توضح موعد فتح نقل الكفالة على الشركات ذات الترخيص الصناعي
أبرز المواد
 تصريح لماكرون أثار حفيظة بلغاريا ودفع رئيس وزرائها للاتصال به
أبرز المواد
 ترامب يستهدف اللاجئين بإجراء غير مسبوق
أبرز المواد
 عراقي يروى تفاصيل “مفزعة” عن قتل داعش لشقيقه الأصغر بسبب “تدخين السجائر”
أبرز المواد
 الشرطة تقتل رجلاً يحمل فأساً في نادي رياضي
أبرز المواد
 تحرير يد شخص احتجزت بجسم معدني في المدينة المنورة
أبرز المواد
مؤتمر دولي بجامعة القصيم لمناقشة الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة.. الأسبوع المقبل

مؤتمر دولي بجامعة القصيم لمناقشة الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة.. الأسبوع المقبل

أبرز المواد
ديوان المظالم يطلق خدمة إلكترونية جديدة للمستفيدين

ديوان المظالم يطلق خدمة إلكترونية جديدة للمستفيدين

أبرز المواد
للمرة الثانية بأسبوع.. ترامب “غير مرغوب به” في الملاعب

للمرة الثانية بأسبوع.. ترامب “غير مرغوب به” في الملاعب

أبرز المواد
تغريم مقاول 120 ألف ريال بعد رصد عدة مخالفات في نجران

تغريم مقاول 120 ألف ريال بعد رصد عدة مخالفات في نجران

أبرز المواد

أرامكو: أرباح سنوية لا تقل عن 75 مليار دولار على المساهمين

أرامكو: أرباح سنوية لا تقل عن 75 مليار دولار على المساهمين
http://almnatiq.net/?p=793778
المناطق_الرياض

أعلنت شركة أرامكو أنها تضمن توزيع أرباح سنوية على مساهميها لا تقل عن 75 مليار دولار حتى 2024.

وكشفت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.

وأوضحت الشركة أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها.

يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية أعلنت موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة

روابط ذات صلة

مؤتمر دولي بجامعة القصيم لمناقشة الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة.. الأسبوع المقبل

مؤتمر دولي بجامعة القصيم لمناقشة الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة.. الأسبوع المقبل
ديوان المظالم يطلق خدمة إلكترونية جديدة للمستفيدين

ديوان المظالم يطلق خدمة إلكترونية جديدة للمستفيدين
للمرة الثانية بأسبوع.. ترامب “غير مرغوب به” في الملاعب

للمرة الثانية بأسبوع.. ترامب “غير مرغوب به” في الملاعب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*