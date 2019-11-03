للمرة الثانية بأسبوع.. ترامب “غير مرغوب به” في الملاعب

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المناطق_وكالات

واجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب هتافات مناهضة له من الجمهور، خلال حضوره مباراة لفنون القتال المختلطة في نيويورك، السبت، بعد 6 أيام على موقف مماثل في ملعب في إحدى مباريات دوري البيسبول في واشنطن

وبحسب “فرانس برس”، فإن دخول ترامب إلى قاعة “ماديسون سكوير غاردن” أثار صيحات استهجان طغت على التصفيق والتشجيع

وأدى حضور الرئيس إلى مدينته نيويورك، إلى تظاهرة ضمت بضع عشرات من الأشخاص أمام الصالة الشهيرة

وجلس ترامب في الصف الثالث مع ابنيه دونالد الابن وإيريك، وتابع المباراة بين كيفن لي وغريغور غيليبسي، ثم وقف لثلاثين ثانية تقريبا ليصفق لغيليبسي

وكان ترامب واجه موقفا مماثلا، الأحد، عندما حضر مع زوجته ميلانيا المباراة الخامسة في الدور النهائي لدوري البيسبول في واشنطن

وحضر ترامب في اليوم الذي أعلنت فيه إدارته مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي المطلوب الأول للولايات المتحدة

وبعد الشوط الثالث للمباراة، عرضت كاميرات الفيديو في الملعب صور جنود حاضرين في المدرجات، لكنها تحولت فجأة لتظهر صورة ترامب

وبمجرد أن ظهرت الصورة على شاشة عملاقة، أطلق المشجعون صيحات الاستهجان

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