«العمل» توضح موعد فتح نقل الكفالة على الشركات ذات الترخيص الصناعي

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أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، موقف نقل الكفالة على الشركات والمنشآت ذات الترخيص الصناعي

وتلقَّت الوزارة عبر حسابها الرسمي «خدمة العملاء» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استفسارًا بشأن «الموعد المقرر لفتح نقل الكفالة على الشركات ذات الترخيص الصناعي والتي توقفت منذ شهر»

وردَّت الوزارة بأن نقل الخدمة إلى المنشآت الصناعية، موقوف مؤقتاً وسيتم إتاحة الخدمة خلال الفترة القادمة وفق معايير الاستحقاق

وتتضمَّن إجراءات نقل الكفالة، وفقًا لوزارة العمل، الحصول على الموافقة بشأن نقل الكفيل من مكتب العمل، ثم مراجعة أحد من مكتب الجوازات؛ لتنفيذ المعاملة مع إتمام إجراءات عملية نقل الكفالة من كفيل إلى آخر إلكترونيًا؛ وذلك من خلال تقديم طلب النقل ثم الحصول على موافقة الكفيل الأول على طلب نقل الكفالة الجديد إلى الكفيل الثاني