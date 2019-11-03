فتح باب التحويل الداخلي بين الكليات والأقسام الأكاديمية بجامعة الملك سعود

المناطق_الرياض

أعلنت عمادة شؤون القبول والتسجيل موعد فترة التحويل الداخلي بين الكليات والتخصصات الأكاديمية عن طريق البوابة الإلكترونية للنظام الأكاديمي https://edugate.ksu.edu.sa/ حيث سيتاح تقديم الطلبات ابتداءً من يوم الأحد 13/3/1441 هـ الموافق 10/11/2019 م وحتى نهاية يوم الخميس 15/4/1441 هـ الموافق 12/12/2019 م

كما تجدر الإشارة إلى النقاط التالية:

تتيح البوابة تقديم طلب التحويل سواءً من كلية إلى أخرى داخل الجامعة أو من تخصص إلى آخر داخل الكلية

لن يستطيع الطالب ابتداءً التقديم على التحويل إلى التخصص الذي يرغبه ما لم يكن محققاً للمعدل المطلوب للتحويل

تقوم الكليات باستعراض ودراسة طلبات التحويل إليها واتخاذ القرار وفق شروط التحويل الخاصة بكل تخصص وعدد المقاعد المتاحة

يمكن للطالب متابعة الطلب والتأكد من الموافقة على تحويله من خلال بوابة النظام الأكاديمي

في حال عدم موافقة الكلية على طلب التحويل، ستطيع الطالب تقديم طلب تحويل على تخصص آخر خلال فترة التقديم

على الراغبين في التحويل إلى كلية العمارة والتخطيط أو كلية علوم الرياضة والنشاط البدني مراجعة الكلية لمعرفة أوقات الاختبارات المطلوبة للتحويل إليها

ولمزيد من المعلومات حول إجراءات و شروط التحويل يرجى زيارة الصفحة الخاصة بالتحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة على موقع العمادة والمتوافرة على الرابط http://dar.ksu.edu.sa/ar/int_transfer