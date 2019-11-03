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تغريم مقاول 120 ألف ريال بعد رصد عدة مخالفات في نجران

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تغريم مقاول 120 ألف ريال بعد رصد عدة مخالفات في نجران

تغريم مقاول 120 ألف ريال بعد رصد عدة مخالفات في نجران
http://almnatiq.net/?p=793790
المناطق_نجران

غرمّت أمانة منطقة نجران مقاولاً مبلغ 120 ألف ريال بسبب مخالفته للاشتراطات الفنية والهندسية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية بالمنطقة والمتمثلة في عمله بدون تراخيص بلدية نظامية في موقعين بمدينة نجران

وأكد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان على جميع الشركات والمؤسسات المنفذة للمشاريع مراعاة الاشتراطات وتطبيق المواصفات الفنية المطلوبة تجنباً لفرض الغرامات النظامية بحق المخالفين

وأبان أن المخالفات المرصودة على المقاول المخالف تمثلت في العمل بدون تراخيص بلدية ومخالفته للاشتراطات الفنية في موقعين بمدينة نجران

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