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ديوان المظالم يطلق خدمة إلكترونية جديدة للمستفيدين

ديوان المظالم يطلق خدمة إلكترونية جديدة للمستفيدين

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ديوان المظالم يطلق خدمة إلكترونية جديدة للمستفيدين

ديوان المظالم يطلق خدمة إلكترونية جديدة للمستفيدين
http://almnatiq.net/?p=793800
المناطق_الرياض

أطلق ديوان المظالم خدمة إثبات حضور المترافعين إلكترونيًا بمحاكم الاستئناف الإدارية، وذلك عبر نظام معين الإلكتروني ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة

وتُغني الخدمة عن طلب ما يثبت حضور الجلسة القضائية من الدائرة من خلال طلب إثبات الحضور واستلامه إلكترونيًا، توفيرًا للوقت والجهد للمستفيد والدائرة القضائية، إضافة إلى الاستعلام وطباعة نموذج إثبات حضور الجلسات القضائية بمحاكم الاستئناف الإدارية إلكترونياً

ويمكن التحقق من صحة إثبات الحضور عن طريق خدمة التحقق من صحة الوثائق والمستندات، حيث يتم الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الدخول على نظام معين بحساب مُفعّل

يذكر أن إطلاق هذه الخدمة يأتي تحقيقًا لما يسعى له ديوان المظالم من إيجاد أفضل السبل الإلكترونية لخدمة المستفيدين من خدماته، بنحوٍ ميسر وسهل، وفق ما جاءت به الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020 ومستهدفاتها بالتحول الإلكتروني لأعماله القضائية وما يرتبط بها من إجراءات

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