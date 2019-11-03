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رصد بمقطع فيديو”النيابة العامة توجه بتحريك الدعوى ضد معنف طفلته

رصد بمقطع فيديو”النيابة العامة توجه بتحريك الدعوى ضد معنف طفلته
http://almnatiq.net/?p=793812
المناطق_الرياض
وجهت النيابة العامة  بتحريك الدعوى الجزائية العامة بحق أب قام بتعنيف طفله الذي لم يتحاوز السابعة من عمره والذي ظهر بمقطع فيديو مصور بدت عليه آثار تعنيف أسري مفيداً عن تعرضه للضرب الجسدي من قبل والده.
وذلك بناء على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة بشأن تداول مقطع فيديو مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن محتواه ظهور أحد الأطفال من إحدى  الجنسيات العربية في أحدى مناطق المملكة وإفادته عن تعرضه للعنف والإيذاء من قبل والده، كما يظهر وجود كدمات وإصابات نوعية في جبهة الطفل وإحدى عينيه بفعل التعرض لعنف جسدي.
وبناء عليه سيتم تحريك  الدعوى الجزائية العامة استناداً للمادة (17) من نظام الإجراءات الجزائية ومباشرة إجراءات الاستدلال وفقاً للمواد (24/27/28) من ذات النظام، بعد التحقق من صحة المقطع وانطوائه على ما يوجب مباشرة الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق الجاني؛ والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وتؤكد النيابة العامة في هذا الصدد على تجريم الأنظمة النافذة المساس بما من شأنه إيذاء الأطفال أو تعنيفهم وأن من يرتكب مثل هذه الأفعال سيكون عرضة للجزاء الرادع وفقاً للأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك.

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