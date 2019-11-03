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الاحتجاجات الشعبية تدخل يومها العاشر بإعلان العصيان المدني في العراق

الاحتجاجات الشعبية تدخل يومها العاشر بإعلان العصيان المدني في العراق
http://almnatiq.net/?p=793819
المناطق - وكالات

دخلت الاحتجاجات الشعبية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق في يومها العاشر مرحلة جديدة تمثلت بإعلان العصيان المدني الكلي أو الجزئي وقطع العديد من الطرق الرئيسة والفرعية, لاسيما في شرق العاصمة, مما حال دون وصول الموظفين والطلبة إلى دوائرهم ومعاهدهم وكلياتهم.
وترافق ذلك مع اعلان نقابة المعلمين عن مواصلة إضراب المدرسين والمعلمين خمسة أيام أخرى ابتداءً من اليوم وعمل المتظاهرون في بغداد منذ ساعات الصباح الأولى على قطع الطرق الرئيسة بشرق المدينة لاسيما في مدن ومناطق وأحياء الصدر وشرق قناة الجيش والزعفرانية وطريق محمد القاسم السريع مستخدمين إطارات السيارات المشتعلة.
وشملت إجراءات العصيان المدني الكلي أو الجزئي عدة محافظات بوسط وجنوب العراق “ميسان والبصرة والناصرية والديوانية وكربلاء وواسط ” كما امتدت إلى قطع بعض الطرق بخاصة تلك المؤدية إلى الحقول النفطية اوالحدود العراقية ـ الإيرانية.
وكان متظاهرو ساحة التحرير في بغداد قد دعوا أمس إلى العصيان المدني والإضراب العام ابتداءً من اليوم للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم.

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