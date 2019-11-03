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لعزيز كفاءة الخدمات لقاصدي المسجد النبوي.. استكمال المرحلة الأولى لتطوير طريق السلام
http://almnatiq.net/?p=793822
المناطق - الرياض

أنهت هيئة تطوير المدينة المنورة أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير وتأهيل طريق السلام في الناحية الغربية للمنطقة المركزية, بما يعزّز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لمرتادي الطريق, وقاصدي المسجد النبوي.
ويشتمل المشروع الذي يمثّل أحد مشروعات برنامج “أنسنة المدينة” على مسارات للمُشاة, وأخرى مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة, ونقاط سبيل لسقيا الماء, ومناطق للاستراحة, بالإضافة إلى مسارات للمركبات, ومواقف لحافلات النقل العام.

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