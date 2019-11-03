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خادم الحرمين يتسلم رسالة من رئيس وزراء ماليزيا

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خادم الحرمين يتسلم رسالة من رئيس وزراء ماليزيا

خادم الحرمين يتسلم رسالة من رئيس وزراء ماليزيا
http://almnatiq.net/?p=793828
المناطق - الرياض

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، رسالة من دولة رئيس وزراء ماليزيا الدكتور مهاتير محمد.
وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – معالي وزير التعليم والمبعوث الخاص لدولة رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مزلي مالك، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.
ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – تحيات وتقدير دولة رئيس الوزراء الماليزي، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لدولته.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.
كما حضره من الجانب الماليزي، الوزير المفوض لدى سفارة ماليزيا بالرياض أحمد أرحام إكمال، ورئيس الشؤون الخارجية بقمة كوالالمبور لعام 2019م الدكتور قمرول نعيم بن محمد، والسكرتير الخاص لوزير التعليم نور سليمان بن ذو الكفل.

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