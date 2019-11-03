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مصر تقترب من تصنيع سيارة كهربائية

مصر تقترب من تصنيع سيارة كهربائية
http://almnatiq.net/?p=793832
المناطق - الرياض

أعلن وزير قطاع الأعمال في مصر هشام توفيق، أن وزارته تقترب من الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى، الخاصة بتصنيع سيارة كهربائية محليا.

وقال توفيق في تصريحات نشرتها صحيفة “أخبار اليوم” المصرية، الأحد، إنه أجرى عدة مشاورات لبحث التعاون لإنتاج وتصنيع السيارة الكهربائية في مصر.

وتابع: “إحدى الشركات الصينية هي من ستتولى إعداد دراسة الجدوى للمشروع، على أن يتم البدء في خطوات الإنتاج بمصانع شركتي النصر والهندسية للسيارات في حلوان عقب الانتهاء من دراسة الجدوي للمشروع”.

وأوضح الوزير: “نستهدف إعادة إحياء صناعة السيارات في مصر من خلال شركة النصر لصناعة السيارات، التي تعد أول الشركات المنتجة للسيارات بالبلاد”.

ولم يكشف الوزير أي تفاصيل عن مواصفات السيارة، أو الموعد المتوقع لبدء إنتاجها في مصر.

وتعد “النصر”، التي افتتحت في أواخر الخمسينات من القرن الماضي، أول شركة لإنتاج السيارات في مصر والشرق الأوسط، وارتبط اسمها لعقود بتصنيع مركبات “فيات” بالشراكة مع العملاق الإيطالي.

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