فيديو .. “فضيحة” في قمرة طائرة روسية وتحقيق عاجل من الشركة المسيِّرة

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http://almnatiq.net/?p=793833
المناطق - الرياض

فتحت السلطات الروسية تحقيقا عاجلا، بعد انتشار شريط فيديو يظهر فتاة “غير مؤهلة” تجلس على مقعد القيادة وتسيّر طائرة تابعة لشركة تجارية.

وبحسب صحيفة “سيبيريان تايمز” الروسية، فقد تم الأمر في أواخر أغسطس الماضي، لكن الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام محلية لم يظهر إلا مؤخرا.

وبدأ الأمر عندما نشرت السيدة، واسمها “آنا” الفيديوهات والصور الخاصة بها على موقع “إنستغرام”، وأرفقتها بتعليق: “كان الأمر رائعا بشكل لا يصدق”، ثم سرعان ما اختفى الحساب.

ويظهر الفيديو سيدة في العشرينيات من عمرها، وهي تجرب مهارة التحكم في الطائرة التابعة لشركة “إيرورو”.

وتابعت الفتاة فقط تعليمات الطيار: “إلى الخلف، إلى اليمين. والآن إلى اليسار”، فيما كانت تستفسر أيضا عن أمور خاصة بالملاحة الجوية.

ولم يكن واضحا ما إذا كان هناك ركاب على متن الطائرة، التي أقعلت من مدينة ياكوتسك صوب مدينة باتاغاي في أقصى الشرق الروسي.

وقالت شركة الطيران المسؤولة عن الطائرة إنها فتحت أيضا تحقيقا من أجل التحقق من صدقية المواد الإعلامية المنشورة في شبكات التواصل.

وأوضحت: “هناك شكوك في أن هذه المواد لها أي علاقة بأنشطة الطيران لدينا في خدمات نقل الركاب”.

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