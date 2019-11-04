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التدخين و”شكل الوجه”.. العلم يكشف التأثير المدمر

التدخين و”شكل الوجه”.. العلم يكشف التأثير المدمر
http://almnatiq.net/?p=793834
المناطق - وكالات

أسباب كثيرة تدفع المدخنين إلى الإقلاع عن هذه العادة، إلا أن العلماء أضافوا أخيرا، سببا جديدا قد يدعو البعض إلى ترك السجائر.

وخلص باحثون في جامعة بريستول البريطانية، في دراسة جديدة، إلى أن التدخين بشراهة يمكن أن يسرع في غزو الشيخوخة لوجوه المدخنين، حسبما أوردت مجلة “نيوزويك” الأميركية.

وقال فريق الباحثين إنه تتبع بيانات نحو نصف مليون شخص من المشاركين المتطوعين، من أجل فحص 1800 سمة لديهم، بغية معرفة مدى تأثرها بالتدخين.

وأوضح الباحثون أن التدخين يؤثر على مظهر الإنسان، ولا سيما وجهه، كما يؤثر على أمور أخرى مثل صحة الرئة.

وفي حال أمعن الشخص في التدخين لفترة طويلة، فهو يغامر بفقدان جاذبية الوجه ومواجهة كمية أكبر من التجاعيد، حسب الدراسة.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة قد تساعد في ردع بعض الأشخاص عن ممارسة هذه العادة، أو مساعدة الآخرين ممن يسعون إلى الإقلاع عن التدخين.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة لوزي ميلارد، إن البحث اعتمد على مقاربة جديدة من أجل معرفة الآثار السلبية للتدخين، لـ”نجد أن هذه العادة تعجل من شيخوخة الوجه”.

وأوضحت الدراسة أن المدخن الحالين الذي يستهلك 5 سجائر يوميا منذ 12 عاما، أو المدخن السابق الذي مارس هذه العادة بذات الحجم لمدة 21 عاما، معرضون أكثر من غيرهم لظهور آثار الشيخوخة على وجوههم مثل التجاعيد.

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