احدث الأخبار

الدوري الفرنسي.. ريمس يخسر أمام نيس بهدفين نظيفين
أبرز المواد
 لبنان.. المحتجون يدعون إلى إضراب عام ويقطعون الطرقات
أبرز المواد
 لأول مرة.. علماء يكشفون “فضلات الدماغ” أثناء النوم
أبرز المواد
 أخيرا.. “جوجل مابس” يضيف الخاصية التي طال انتظارها
أبرز المواد
 مدير سابق لحملة ترامب: أوكرانيا وراء اختراق الحزب الديمقراطي
أبرز المواد
 إحباط عمليات إرهابية تستهدف المتظاهرين في العراق
أبرز المواد
 التدخين و”شكل الوجه”.. العلم يكشف التأثير المدمر
أبرز المواد
 فيديو .. “فضيحة” في قمرة طائرة روسية وتحقيق عاجل من الشركة المسيِّرة
أبرز المواد
 فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك يعلن عن توفر عدد من الوظائف بنظام العقود
منطقة تبوك
 مصر تقترب من تصنيع سيارة كهربائية
أبرز المواد
 ثلث مجتمع المملكة يعانون من مرض السكري
المنطقة الشرقية
 فيديو : ماذا قال أمير منطقة المدينة المنورة عن معالي الشيخ عبدالله البليهد
أبرز المواد
الدوري الفرنسي.. ريمس يخسر أمام نيس بهدفين نظيفين

الدوري الفرنسي.. ريمس يخسر أمام نيس بهدفين نظيفين

أبرز المواد
لبنان.. المحتجون يدعون إلى إضراب عام ويقطعون الطرقات

لبنان.. المحتجون يدعون إلى إضراب عام ويقطعون الطرقات

أبرز المواد
لأول مرة.. علماء يكشفون “فضلات الدماغ” أثناء النوم

لأول مرة.. علماء يكشفون “فضلات الدماغ” أثناء النوم

أبرز المواد
أخيرا.. “جوجل مابس” يضيف الخاصية التي طال انتظارها

أخيرا.. “جوجل مابس” يضيف الخاصية التي طال انتظارها

أبرز المواد

إحباط عمليات إرهابية تستهدف المتظاهرين في العراق

إحباط عمليات إرهابية تستهدف المتظاهرين في العراق
http://almnatiq.net/?p=793835
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات العراقية، الأحد، إحباط مخططات لهجمات إرهابية تستهدف العاصمة بغداد، بالتزامن مع استمرار التظاهرات التي تعم المدينة ومناطق أخرى من البلاد.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع” عدد صور، قالت إنها تتضمن متفجرات وأجهزة اتصال، كانت معدة للتفجير في وقت خروج المتظاهرين إلى الشوارع.

وأظهرت الصور شخصا معتقلا، أخفت الوكالة ملامح وجهه، وقد أحاط به عدد من رجال الأمن.

ونقلت الوكالة عن خلية الإعلام الأمني، قولها إن اعترافات من قال إنه “الإرهابي أبو هارون” أسهمت في العثور على متفجرات وأجهزة اتصال كانت معدة للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع التظاهرات في بغداد.

ولم تحدد خلية الإعلام الأمنية هوية “أبو هارون” أو الجهة التي ينتمي إليها، واكتفت بالقول إنه اعتقل خلال كمين نصب جنوبي بغداد.

وأضاف بيان للخلية، أنه “بعد التحقيق معه، (ساهمت اعترافاته في) العثور على أسلحة ومخازن ومعدات تفجير وأجهزة اتصال كانت معدة للقيام بعمليات إرهابية”.

وخرج العراقيون إلى الشارع منذ مطلع أكتوبر الماضي للمطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد، لكن سرعان ما ارتفع سقف مطالبهم إلى “إسقاط النظام” ومعاقبة النخبة السياسية، التي يتهمونها بالفساد والرضوخ للقوى الأجنبية مثل إيران.

وخلال التظاهرات، سقط نحو 260 قتيلا وأصيب نحو 12 ألفا، بحسب إحصاءات مفوضية حقوق الإنسان في العراق.

روابط ذات صلة

الدوري الفرنسي.. ريمس يخسر أمام نيس بهدفين نظيفين

الدوري الفرنسي.. ريمس يخسر أمام نيس بهدفين نظيفين
لبنان.. المحتجون يدعون إلى إضراب عام ويقطعون الطرقات

لبنان.. المحتجون يدعون إلى إضراب عام ويقطعون الطرقات
لأول مرة.. علماء يكشفون “فضلات الدماغ” أثناء النوم

لأول مرة.. علماء يكشفون “فضلات الدماغ” أثناء النوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*