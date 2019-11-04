احدث الأخبار

أخيرا.. “جوجل مابس” يضيف الخاصية التي طال انتظارها
أبرز المواد
 مدير سابق لحملة ترامب: أوكرانيا وراء اختراق الحزب الديمقراطي
أبرز المواد
 إحباط عمليات إرهابية تستهدف المتظاهرين في العراق
أبرز المواد
 التدخين و”شكل الوجه”.. العلم يكشف التأثير المدمر
أبرز المواد
 فيديو .. “فضيحة” في قمرة طائرة روسية وتحقيق عاجل من الشركة المسيِّرة
أبرز المواد
 فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة تبوك يعلن عن توفر عدد من الوظائف بنظام العقود
منطقة تبوك
 مصر تقترب من تصنيع سيارة كهربائية
أبرز المواد
 ثلث مجتمع المملكة يعانون من مرض السكري
المنطقة الشرقية
 فيديو : ماذا قال أمير منطقة المدينة المنورة عن معالي الشيخ عبدالله البليهد
أبرز المواد
 توضيح مهم من “التعليم العالي” بشأن رسوم الجامعات ومكافآت الطلاب
أبرز المواد
 سمو وزير الثقافة يستقبل السفير الألماني
أبرز المواد
 الهلال يتأهل إلى دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
أبرز المواد
أخيرا.. “جوجل مابس” يضيف الخاصية التي طال انتظارها

أخيرا.. “جوجل مابس” يضيف الخاصية التي طال انتظارها

أبرز المواد
مدير سابق لحملة ترامب: أوكرانيا وراء اختراق الحزب الديمقراطي

مدير سابق لحملة ترامب: أوكرانيا وراء اختراق الحزب الديمقراطي

أبرز المواد
إحباط عمليات إرهابية تستهدف المتظاهرين في العراق

إحباط عمليات إرهابية تستهدف المتظاهرين في العراق

أبرز المواد
التدخين و”شكل الوجه”.. العلم يكشف التأثير المدمر

التدخين و”شكل الوجه”.. العلم يكشف التأثير المدمر

أبرز المواد

أخيرا.. “جوجل مابس” يضيف الخاصية التي طال انتظارها

أخيرا.. “جوجل مابس” يضيف الخاصية التي طال انتظارها
http://almnatiq.net/?p=793837
المناطق - الرياض

بعد سنوات من الجدل بشأن جمع “غوغل” معلومات عن عملائها عبر “خرائط غوغل”، بات بإمكان مستخدمي التطبيق اختيار وضع “عدم التتبع” الذي يمنع إيصال بيانات رحلاتك أو حتى بحثك إلى العملاق الأميركي.

ووفقا لوثيقة صادرة عن الشركة، فإن مستخدمي “خرائط غوغل” أو “غوغل مابس” عبر هواتف “أندرويد”، أصبحوا أحرارا في اختيار وضع “عدم التتبع”، ووقتها تصبح “غوغل” غير قادرة على تتبع رحلاتهم أو الأماكن التي بحثوا عنها على الطبيق.

وبإمكان خاصية “غوغل إنكوغنيتو” إغلاق أبواب كثيرة لجمع المعلومات عن مستخدمي “غوغل مابس”، مثل تاريخ البحث أو تاريخ المواقع التي زارها صاحب الهاتف.

وحسب موقع “تك تشرش” التقني، فإن الخاصية الجديدة ستكون متاحة لجميع مستخدمي الهواتف العاملة بنظام “أندرويد” في خلال أيام، فيما لم تكشف المصادر عن موعد إطلاقها في هواتف “آيفون”.

ومن المرجح أن تعمل الخاصية الجديدة على تقليل الإعلانات التي تظهر لمستخدمي الهواتف بناء على المواقع التي زاروها مؤخرا، وفقا لمتخصصين في أمن المعلومات.

ويعد “غوغل مابس” من أكثر التطبيقات التي يعتمد عليها السائقون لمعرفة الطريق الصحيح إلى وجهاتهم حول العالم، لكن جمع الشركة معلومات وبيانات عن المستخدمين أثارت قلق الخبراء في الأمن الإلكتروني.

روابط ذات صلة

مدير سابق لحملة ترامب: أوكرانيا وراء اختراق الحزب الديمقراطي

مدير سابق لحملة ترامب: أوكرانيا وراء اختراق الحزب الديمقراطي
إحباط عمليات إرهابية تستهدف المتظاهرين في العراق

إحباط عمليات إرهابية تستهدف المتظاهرين في العراق
التدخين و”شكل الوجه”.. العلم يكشف التأثير المدمر

التدخين و”شكل الوجه”.. العلم يكشف التأثير المدمر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*