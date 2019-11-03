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بتوجيه الأمير تركي بن طلال

غدا .. انطلاق معرض “سكني اكسبو عسير” الثاني في أبها لمدة 3 أيام

غدا .. انطلاق معرض “سكني اكسبو عسير” الثاني في أبها لمدة 3 أيام
http://almnatiq.net/?p=793850
المناطق - أبها

برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، ينطلق غداً الإثنين, معرض “سكني إكسبو عسير”، الذي تنظمه وزارة الإسكان ممثلة في صندوق التنمية العقاري بالتعاون مع إمارة منطقة عسير، ويستمر خلال الفترة من 4 – 6 نوفمبر 2019.م بفندق قصر أبها.
ويأتي تنظيم “سكني إكسبو” في منطقة عسير للمرة الثانية بتوجيهات من سمو أمير المنطقة، بهدف تمكين العديد من المواطنين بالمنطقة من الاستفادة من الحلول التمويلية المناسبة التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع الجهات التمويلية للحصول على “القرض العقاري” المدعوم ضمن مجموعة من الحلول التي تلائم مختلف الشرائح، إضافة إلى تقديم العديد من الحلول لعملاء الصندوق ممن لم يستفيدوا من خدماته التمويلية بعد تطويرها.
ويقدم المعرض باقة من الحلول التمويلية والسكنية لأهالي منطقة عسير، بهدف تيسير وتسهيل رحلة تملك “المسكن الأول” للمستفيدين ممن هم على قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري، وتعريف المواطنين بالخيارات والحلول التمويلية والسكنية من خلال تواجد الجهات ذات العلاقة من مطورين عقاريين، ومقاولين، وجهات حكومية، ومؤسسات تمويلية تحت سقف واحد، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان 2020 برفع نسبة التملك إلى 60 %.

ويمكّن “سكني إكسبو” المستفيدين من الالتقاء بالمستشار العقاري، وهي خدمة تُقدم بهدف إثراء تجربة المواطن، وزيادة رضاه عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الإسكان والصندوق العقاري ، وتقوم على عمل تحليل شامل من قبل فريق متخصص لحالة المستفيدين الائتمانية بعد تقديم المستندات المطلوبة، وذلك لمساعدتهم على معرفة الحلول المناسبة لهم لدى الجهات التمويلية قبل التوجه إليها مما يسهل على المستفيد اتخاذ القرار المناسب لتملك المسكن الأول.

ويعرّف المعرض المستفيدين على أكثر من 30 خدمة إلكترونية تسهل العملية التمويلية والسكنية وكذلك حجز الأراضي، كما يطلع المستفيد في أجنحة المطورين العقاريين على تفاصيل ونماذج وتصاميم مشاريع الوحدات السكنية بالمنطقة, ويقام على هامش المعرض ورش عمل تعريفية للمستفيدين .

يذكر أن برنامج “سكني” أطلق في منتصف أكتوبر الماضي مبادرة قرض تجديد المسكن التي تمكن المستفيدين الأقل من 50 عاماً من الحصول على قرض يصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى تمديد مبادرة دعم المدنيين ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاماً فأكثر حتى نهاية شهر مارس 2020، إضافة إلى الممكنات الأخرى التي تسهم في تمكين المستفيد من الحصول على القرض العقاري المدعوم، التي سيستفيد منها المواطنين خلال معرض سكني إكسبو عسير.

 

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