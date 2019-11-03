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نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير فرع “الإسكان” بالمنطقة

نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير فرع “الإسكان” بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=793863
المناطق - مكة المكرمة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة نضال عالم .
واستمع الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء إلى نبذة عن إحصاءات منتجات وزارة الإسكان في محافظات المنطقة،  كما استعرض سموه خطة الوزارة الخاصة بمبادرة الإسكان التنموي والهادفة لتوفير المساكن لأبناء المنطقة من الفئات المصنفة بأنها الأكثر حاجة من المواطنين، إضافة لتوفير الأراضي المجانية للمستفيدين في المنطقة ومحافظاتها.

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