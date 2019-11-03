بالتعاون مع أمانة عسير .. لجنة الكود السعودي تنفذ ورشة تعريفية بكود البناء

المناطق - عسير

للأرتقاء بجودة الأبنية والوصول لنهضة عمرانية شاملة و بالتعاون مع أمانة منطقة عسير نظمت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ورشة تعريفية عن كود البناء السعودي بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي و مدير عام الكود المهندس سعيد خالد كدسة، وعدد من المسؤولين بالأمانة وأكثر من 70 مختص في العمارة والتشييد من كافة الأجهزة الحكومية والأهلية.

من جانبه أكد امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن تنفيذ هذه الورشة يهدف إلى تحقيق النمو المستهدف لقطاع التشييد والبناء في المملكة وتحسين كفاءة وسلامة ومتانة المباني وتسهيل سبل الوصول اليها ، مشيراً إلى ان ذلك يأتي إنطلاقًا من منهجية أمانة عسير في التكامل والشراكة مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي و التعاون المستمر مع الجهات الحكومية والخاصة للتعريف بالكود السعودي أهمية توفير اشتراطات الأمان والسلامة والراحة بما يتواءم مع الطبيعة الجغرافية للمملكة واختلاف أجزاء مناطقها ووضع حد للمشاكل الناتجة عن إختلاف وجهات النظر للأطراف العاملة في قطاع البناء والتشييد.

وأوضح الحميدي أن إقامة مثل هذه الورشة تأتي بناءً على توجيهات وزارة الشؤون البلدية و القروية لمعالجة التشوه البصري ووضع آلية لأهمية في دعم مشاريع التنمية في المملكة على وجه العموم ومنطقة عسير بصورة خاصة، وأبان أن الورشة ناقشت الآثار السلبية لعدم تطبيق الكود العمراني ونطاق تطبيق الكود وأهم (17) منظومة لكودات البناء السعودي ، ومنها الكود العام SBC وكود الاحمال والقوى والتشييد والتربة والاساسات والمنشئات الخرسانية والطوبية ، والفولاذية والكود الكهربائي ، والمكانيكي وترشيد الطاقة للمباني السكنية ، وغير السكنية والتمديدات الصحية ، والصرف الصحي والحماية من الحرائق والمباني القائمة ، والمباني الخضراء .

من جهته لفت مدير عام الكود المهندس حسين مشبب آل عبيد إلى أن الورشة شرحت أهم خطوات الكود السعودي وأهدافه وتوجهاته المستقبلية، وذلك قرب إنتهاء المرحلة الاولي ، التي تختص بكود المباني الحكومية والإدارية والمباني العالية تمهيداً للدخول إلى المرحلة الثانية ، التي تضيف مباني التجمعات “المساجد والمنشآت الرياضية والمباني التعليمية والمجمعات وأبراج الإتصالات والمنشآت الصناعية وغيرها .

و في ختام الورشة إستعرض ممثل اللجنة الوطنية لكود البناء المهندس رياض الرشيد لوائح تطبيق كود البناء السعودي ثم شرح لائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي ، وأوضح للحضور تعديلات نظام تطبيق كود البناء السعودي وفق المرسوم الملكي رقم م/15وتاريخ 1441/01/19هـ.