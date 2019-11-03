احدث الأخبار

عون يخاطب أنصاره: أرى شعب لبنان بأكمله من خلالكم
أبرز المواد
 بعد حزب الله.. تويتر تغلق حسابات لحماس
أبرز المواد
 بالتعاون مع أمانة عسير .. لجنة الكود السعودي تنفذ ورشة تعريفية بكود البناء
منطقة عسير
 نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير فرع “الإسكان” بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 الفيصل يستقبل القنصل العام الإندونيسي
منطقة مكة المكرمة
 بلدية وسط الدمام تعتزم إزالة 26 مبنى آيل للسقوط في عدد من أحياء الدمام
المنطقة الشرقية
 المملكة تطلق مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية
أبرز المواد
 مقتل 8 من طالبان واعتقال 15 آخرين عمليات عسكرية بأفغانستان
أبرز المواد
 النيابة العامة توجه بتحريك الدعوى الجزائية العامة بحق أب قام بتعنيف طفله
أبرز المواد
 غدا .. انطلاق معرض “سكني اكسبو عسير” الثاني في أبها لمدة 3 أيام
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتسلم رسالة من رئيس وزراء ماليزيا
أبرز المواد
 الإطاحة بـ 3 مواطنين تورطوا باقتحام المزارع وسرقة الماشية وتقييد العاملين بها
أبرز المواد
عون يخاطب أنصاره: أرى شعب لبنان بأكمله من خلالكم

عون يخاطب أنصاره: أرى شعب لبنان بأكمله من خلالكم

أبرز المواد
بعد حزب الله.. تويتر تغلق حسابات لحماس

بعد حزب الله.. تويتر تغلق حسابات لحماس

أبرز المواد
بالتعاون مع أمانة عسير .. لجنة الكود السعودي تنفذ ورشة تعريفية بكود البناء

بالتعاون مع أمانة عسير .. لجنة الكود السعودي تنفذ ورشة تعريفية بكود البناء

منطقة عسير
نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير فرع “الإسكان” بالمنطقة

نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير فرع “الإسكان” بالمنطقة

منطقة مكة المكرمة

عون يخاطب أنصاره: أرى شعب لبنان بأكمله من خلالكم

عون يخاطب أنصاره: أرى شعب لبنان بأكمله من خلالكم
http://almnatiq.net/?p=793885
المناطق - وكالات

خاطب الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد، أنصاره من المتظاهرين، وقال إنه يرى “شعب لبنان بأكمله من خلال مسيرات مؤيديه”.

وفي كلمته، قال عون إن “كثيرين يعرقلون خارطة الطريق التي وضعناها”.

ومتوجها أنصاره المتظاهرين أمام قصر بعبدا، أعلن الرئيس اللبناني أنه “رسم خارطة طريق تتضمن الفساد والاقتصاد والدولة المدنية”.

وانطلقت، الأحد، تظاهرة داعمة للرئيس اللبناني، عون، باتجاه القصر الرئاسي، في أول حشد من نوعه بعد موجة الاحتجاجات التي عمت المناطق اللبنانية، والمطالبة بإسقاط النظام.

وتجمع مؤيدو الرئيس عون من أنصار التيار الوطني الحر والأحزاب الحليفة عند طريق القصر الرئاسي في مسيرة أطلقوا عليها اسم “أهل الوفا”.

وقبل خطاب عون المجز لانصاره، ألقى رئيس التيار الوطني الحر صهر عون، الوزير جبران باسيل، كلمة للمشاركين في مسيرة التأييد قال فيها إن شعار “كلن يعني كلن” في ساحات لبنان “ينبغي أن يكون للمساءلة وليس للظلم”، داعيا لعدم اتهام الجميع بالفساد.

وأشار إلى أن وزراء ونواب التيار الوطني الحر رفعوا السرية المصرفية عن حساباتهم.

واعتبر باسيل أن بعض مطالب المتظاهرين “تعجيزية و”مدمرة للاقتصاد”، وقال إنه “لا ينبغي أن تنتهي الثورة ببقاء الفاسدين ورحيل الأوادم”.

روابط ذات صلة

بعد حزب الله.. تويتر تغلق حسابات لحماس

بعد حزب الله.. تويتر تغلق حسابات لحماس
المملكة تطلق مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية

المملكة تطلق مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية
مقتل 8 من طالبان واعتقال 15 آخرين عمليات عسكرية بأفغانستان

مقتل 8 من طالبان واعتقال 15 آخرين عمليات عسكرية بأفغانستان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*