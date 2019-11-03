عون يخاطب أنصاره: أرى شعب لبنان بأكمله من خلالكم

المناطق - وكالات

خاطب الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد، أنصاره من المتظاهرين، وقال إنه يرى “شعب لبنان بأكمله من خلال مسيرات مؤيديه”.

وفي كلمته، قال عون إن “كثيرين يعرقلون خارطة الطريق التي وضعناها”.

ومتوجها أنصاره المتظاهرين أمام قصر بعبدا، أعلن الرئيس اللبناني أنه “رسم خارطة طريق تتضمن الفساد والاقتصاد والدولة المدنية”.

وانطلقت، الأحد، تظاهرة داعمة للرئيس اللبناني، عون، باتجاه القصر الرئاسي، في أول حشد من نوعه بعد موجة الاحتجاجات التي عمت المناطق اللبنانية، والمطالبة بإسقاط النظام.

وتجمع مؤيدو الرئيس عون من أنصار التيار الوطني الحر والأحزاب الحليفة عند طريق القصر الرئاسي في مسيرة أطلقوا عليها اسم “أهل الوفا”.

وقبل خطاب عون المجز لانصاره، ألقى رئيس التيار الوطني الحر صهر عون، الوزير جبران باسيل، كلمة للمشاركين في مسيرة التأييد قال فيها إن شعار “كلن يعني كلن” في ساحات لبنان “ينبغي أن يكون للمساءلة وليس للظلم”، داعيا لعدم اتهام الجميع بالفساد.

وأشار إلى أن وزراء ونواب التيار الوطني الحر رفعوا السرية المصرفية عن حساباتهم.

واعتبر باسيل أن بعض مطالب المتظاهرين “تعجيزية و”مدمرة للاقتصاد”، وقال إنه “لا ينبغي أن تنتهي الثورة ببقاء الفاسدين ورحيل الأوادم”.