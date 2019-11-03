الناصر: توزيع أرباح نقدية عن الأسهم العادية بما لا يقل عن 75 مليار دولار الرميان: طرح “أرامكو” في “تداول” دليل على قدرة وعمق أسواقنا المحلية

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أكد رئيس مجلس إدارة «أرامكو» ياسر الرميان أن الطرح الأولي العام لشركة «أرامكو» في «السوق المالية السعودية» (تداول)، دليل على قدرة وعمق السوق المحلية، وهو «خطوة مهمة لتحقيق رؤية 2030».

وأضاف رئيس مجلس إدارة «أرامكو»، في مؤتمر صحافي عقده اليوم مع المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» في الظهران ، أن الطرح فرصة لدخول مساهمين جدد والاستفادة من قدرات «أرامكو»، إلى جانب حكومة المملكة العربية السعودية.

وأوضح الرميان، أن «حصول (أرامكو) على موافقة هيئة السوق المالية على الطرح العام يعني أن تبدأ عملية الاكتتاب العام للشركة رسمياً».

وأكد الرميان، خلال المؤتمر الصحافي للشركة أن طرح الشركة سيُسهِم في تحقيق مبادرات برنامج التحول الوطني.

وأعلن رئيس مجلس إدارة «أرامكو»، أنه سيتم «خلال 10 أيام وضع تقارير المحللين لتحديد النطاق السعري لأسهم (أرامكو)»، متابعاً: «بعد تحديد سعر الاكتتاب بنحو خمسة أيام سيتم إدراج السهم في (تداول)».

من جانبه، لفت أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» إلى أن «الشركة هي الأكثر استقراراً في توفير الطاقة للعالم».

وأعلن أن الشركة تلتزم بتوزيع أرباح على المساهمين لا تقل عن 75 مليار دولار سنوياً حتى عام 2024.

وأكد المهندس الناصر أن إدراج أسهم «أرامكو» في سوق الأسهم «تداول» يشكل لحظة وتحولاً تاريخياً في مسيرة «أرامكو».

وقال الناصر إن «أرامكو» تتميز بقدراتها في الأداء التشغيلي والانضباط المالي وبمركزها المالي القوي والمرن، مشيراً إلى أن «الشركة عازمة على مواصلة تقديم القيمة لعملائها وشركائها ومساهمها الرئيس المتمثلة في حكومة المملكة العربية السعودية وقريباً مساهميها الجدد».

وأكد الناصر أن لديه «ثقة في مستقبل (أرامكو) كشركة مدرجة في سوق الأسهم». وكانت «هيئة السوق المالية السعودية» أعلنت اليوم صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب «شركة الزيت العربية السعودية» (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.