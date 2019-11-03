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أمير القصيم يلتقي بمستشار وزير الطاقة

أمير القصيم يلتقي بمستشار وزير الطاقة
http://almnatiq.net/?p=793912
المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، في مكتب سموه بمقر الإمارة بمدينة بريدة ، معالي مستشار وزير الطاقة الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم .

ورحب سمو أمير منطقة القصيم به ، منوهاً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ودعم وتنمية الخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة لأهالي المنطقة, مؤكداً سموه على أهمية بذل كل ما من شأنه تقديم خدمات أفضل، وبما يلبي احتياجات الأهالي وما يخدم المشروعات التنموية والمواقع الحيوية بالمنطقة، مشيداً بالجهود التي تقدمها الوزارة في مجال الطاقة, راجياً العون والتوفيق للجميع .

وجرى خلال اللقاء بحث الجهود والخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة والمشروعات المنفذة بالمنطقة.

من جانبه أشاد معالي مستشار وزير الطاقة مايتلقاه قطاع الطاقة من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، معرباً عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم , وسمو نائبه على دعمهما ومتابعتهما لمشروعات خدمات الوزارة بالمنطقة.

حضر اللقاء وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مركز القصيم للإبداع.

 

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