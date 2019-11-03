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بلدية وادي الدواسر تصادر حمولة 7 شاحنات من أسمدة الدواجن غير المعالجة

بلدية وادي الدواسر تصادر حمولة 7 شاحنات من أسمدة الدواجن غير المعالجة

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بلدية وادي الدواسر تصادر حمولة 7 شاحنات من أسمدة الدواجن غير المعالجة

بلدية وادي الدواسر تصادر حمولة 7 شاحنات من أسمدة الدواجن غير المعالجة
http://almnatiq.net/?p=793916
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

ضبطت بلدية محافظة وادي الدواسر بمشاركة مراقبي قسم صحة البيئة في مكتب خدمات النويعمة صباح اليوم ، عدد  ( 7 ) شاحنات محملة بأسمدة الدواجن غير المعالجة، بعد رصدها أثناء دخولها للمحافظة، ورغبة قائديها للتوجه بها للمزارع ، حيث تمت مصادرة الحمولة، وتطبيق النظام بحق المخالفين وتحرير الغرامة المالية النظامية بحق قائدي تلك الشاحنات والبالغة عشرون ألف على صاحب كل شاحنة  .

وأكدت البلدية حرصها الأكيد للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، والتصدي لكل ما فيه ضرر لهم، وأنها لن تألوا جهداً في المتابعة وتطبيق النظام بحق كل مخالف، وناشدت مستخدمي سماد الدواجن غير المعالج بضرورة الابتعاد عنه وعدم استخدامه لما يمثله من ضرر جسيم على الصحة العامة، وأهابت بالجميع التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بالصحة العامة على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة.

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