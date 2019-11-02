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محافظ الوجه يلتقي مدير تعليم منطقة تبوك

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محافظ الوجه يلتقي مدير تعليم منطقة تبوك

محافظ الوجه يلتقي مدير تعليم منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=793922
المناطق - تبوك
التقى محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي في مكتبه اليوم بمقر المحافظة مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري.
ورحب التميمي في بداية اللقاء بوفد تعليم المنطقة الذي يزور محافظة الوجه حاليًا منوهًا بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من رعاية واهتمام بالتعليم، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لكل مايقدم لأهالي محافظة الوجه في جميع المجالات داعياً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقراراها وولاة أمرها.
بدوره ثمن مدير تعليم منطقة تبوك الجهد و الدعم الذي يحظى به القطاع التعليمي في مدن ومراكز وقرى وهجر محافظة الوجه، من قبل المحافظ معربًا عن شكره على ماوجده وفد إدارة تعليم المنطقة من حسن استقبال.

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