أمير منطقة جازان يدشن فعاليات ملتقى “منافسات التميز الكشفي

أمير منطقة جازان يدشن فعاليات ملتقى “منافسات التميز الكشفي

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أمير منطقة جازان يدشن فعاليات ملتقى “منافسات التميز الكشفي

أمير منطقة جازان يدشن فعاليات ملتقى “منافسات التميز الكشفي
http://almnatiq.net/?p=793925
جازان - فضة عطيف
دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه في الإمارة اليوم , فعاليات ملتقى “منافسات التميز الكشفي” تحت شعار “رسل السلام”, التي تستضيفه إدارة التعليم بمحافظة صبيا, وذلك بحديقة الأمير محمد بن ناصر بمركز الحقو التابع لمحافظة بيش.
واستمع سمو أمير المنطقة خلال اللقاء لشرح مفصل عن الملتقى, الذي ينفذ بمشاركة 30 قائداً كشفياً و90 شبلاً يمثلون 30 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة , وفقاً لخطة وكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم ممثلاً في إدارة النشاط الكشفي , بما يسهم في إذكاء روح التنافس بين المشاركين في الملتقى وتقديم أفضل المبادرات المجتمعية وغرس روح الاعتزاز بالدين، والولاء للمليك، والانتماء للوطن، وتنمية القيم الدينية، والأخلاقية، والاجتماعية في نفوس المشاركين , وتعزيز المهارات، والفنون الكشفية المختلفة تحققاً رؤية المملكة 2030.
واطلع سموه على ما يتضمنه التقرير من مسابقات تهدف لمساعدة الأشبال على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم؛ وتطوير ذواتهم، وتقديم نماذج تطبيقية للأنشطة الكشفية المتنوعة، وتنمية مهاراتهم في تصميم مبادرات نوعية وفق مبادئ التربية الكشفية في مجالات التطبيقات الكشفية، والرحلة الخلوية، والأهزوجة الكشفية , إضافة لاعتماد الهيكل التنظيمي، وبناء البرنامج العام للمنافسات.
من جانبه أعرب مدير تعليم محافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وتدشين سموه لفعاليات ملتقى “رسل السلام” الذي يستمر لمدة خمسة أيام , سائلا الله تعالى العون والتوفيق لتحقيق الأهداف المرجوة من الملتقى.
حضر حفل التدشين محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة وعدد من منسوبي تعليم صبيا والقادة الكشفيين وأشبال الكشافة المشاركين في الملتقى.

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